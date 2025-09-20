داوەزیان کەمیگ.. خام بەسرە لەبان دەسکەفت هەفتانە

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

نەفت خام بەسرە، ناوڕاس و قورس دەسکەفت هەفتانە وە رێژەی 4.06%، وەدەسهاورد لەماوەی هەفتەی وەرین.

خام قورس بەسرە لە کۆتا دانشتن لە رووژ جومعە، وە بڕ 48 سەنت داوەزیا رەسیە 66.33 دۆلار، دەسکەفت هەفتانەی رەسیە 2.59 دۆلار وە رێژەی 4.06%.

خام ناوڕاس بەسرە لە کۆتا دانشتنی هەمیش 83 سەنت داوەزیا و رەسیە 67.88 دۆلار، دەسکەفت هەفتانەی رەسیە 1.04 دۆلار یا 1.56 %.

هەرچەنە نرخ بەرمیلیگ نەفت خام برێنت یەک سەنت داوەزی و رەسیە ٦٧ دۆلار و ٤٣ سەنت، باوجی نرخ نەفت خام خوەرئاوای تەکساس ئەمریکا چوار سەنت داوەزیا و رەسیە ٦٣ دۆلار و ٥٣ سەنت.