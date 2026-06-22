داوەزیان فرەیگ لە هاوردەیل کۆریای باشوور لە نەفت عراقی لە ماوەی نیسان

شەفەق نیوز - وەشوینکەفتن

هاوردەیل کۆریای باشوور لە نەفت خاو عراقی داوەزیان گەورەیگ وەخوەیان دین لە ماوەی مانگ نیسان 2026، لە سای ئاڵووزییەیل دابینکردن کە لە جەنگ لە خوەرهەڵات ناوڕاسەو کەفتیەسەو، وەپای داتایەیل رابیتەی بازرگانی ناودەوڵەتی کۆری.

ئاژانس شەفەق نیوز شۊنگیری داتاگەیل رابیتەگە کرد کە نیشان دان، کە هاوردەیل کۆریای باشوور لە نەفت عراقی وە ریژەی 42.4% لە بنەمای ساڵانە داوەزیاس، تا برەسێدە نزیکەی 800 هەزار تەن (ئەوەگ کە یەکسانە وە 5.840 ملیۆن بەرمیل)، لە وەختیگ هاوردەیل سیئۆل لە نەفت خاو لە دەوڵەتەیل خوەرهەڵات ناوڕاس وە رێژەی 37.3% داوەزیا ئەرا 4.49 ملیۆن تەن (ئەوەگ کە یەکسانە وە 32.777 ملیۆن بەرمیل)، کە بۊە مدوو داوەزانن بەش ناوچەگە لە بڕ هاوردەیل وڵاتەگە ئەرا 53.1%.

و وەپای داتایەیل، بڕ هاوردەیل کۆریای باشوور لە نەفت خاو رەسیە 8.46 ملیۆن تەن لە ماوەی نیسان، وە داوەزیان 22.8% لە وەرانوەر وە خود ماوەگە لە ساڵ گوزەشتە، لەناو دەرئەنجامەیل جەنگ لە ناوچەگە و رێکەوخستن سەرچەوەیل دابینکردن.

هەرلیوا، هاوردەیل نەفت لە سعودیە، گەوراترین دابینکەرەیل کۆریای باشوور، وە رێژەی 37.6% داوەزیا ئەرا 2.146 ملیۆن تەن، لە وەختیگ هاوردەیل لە کوێت وە ریژەی 98.2% داوەزیا ئەرا نزیکەی 10 هەزار تەن، و هاوردەیل لە قەتەر وە تەواوی وسیان.

لە وەرانوەر ئەوە، هاوردەیل کۆریای باشوور لە نەفت ئیماراتی وە رێژەی 81.6% بەرزەو بۊ تا برەسێدە 1.4 ملیۆن تەن، و هاوردەیل لە ویلایەتە یەکگرتگەیل وە ریژەی 13.4% زیای کرد ئەرا نزیکەی 2.145 ملیۆن تەن، ئەوەگ کە جیاوازی لەناوەین خوەی و سعودیە کەمەو کرد ئەرا نزیکەی هەزار تەن تەنیا.

ئی ئاڵشتکارییەیلە وەرچەرخانیگ نیشان دەن لە نەخشەی دابینکردن وزە ئەرا کۆریای باشوور، وەگەرد وەردەوامبۊن دەرئەنجامەیل ئاڵووزییەیل لە خوەرهەڵات ناوڕاس لەبان جویلەی بازرگانی و نەفت جەهانی.