داوەزیان سووکیگ نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەیل بەغداد و بەرزەوبوینی لە هەولێر

شەفەق نيوز - بەغداد / هەولێر

نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەور دینار عراقی، ئمڕوو شەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەیل سەرەکی بەغداد پایتەخت وەشیوەی کەمیگ داوەزیان توومار کرد، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان بەرزەو بوی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ بۆرسەیل سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ 143000 دينار عراقی وەرانەور 100 دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان.

شەوەکی ئمڕوو، نرخ 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 143050 دينار.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد جیگیر بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 144000 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 141750 دينار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار بەرزەوبوین توومار کرد، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 142750 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 142600 دينار.