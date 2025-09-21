داوەزیان رێژەی تەڵاق وەرانوەر وە دەزویرانی لە عراق لەماوەی مانگیگ

شەفەق نیوز ـ بەغدا

ئامارە فەرمیەیل، ئمڕوو یەکشەممە، ئاشکرایکرد 16,654 پەیمان دەزویرانی وەرانوەر وە 6,214 جیاوەبوین توومارکریاس لە گشت دادگایەیل تێهەڵچوون عراق لەماوەی مانگ ئاب 2025، دیاریکرد شمارەی دەزونی وە رێژەی نزیکەی 2.7 جار جیاوازە لە جیاوەبوین.

وەپای ئەو داتایەیلە وەلایەن دادگایەیل تێهەڵچوون عراقەوە بڵاوکریاس، لە ماوەیی کۆتایی هاتن مانگ ئابی ٢٠٢٥ دەگرێتەوە، دادگای تێهەڵچوونەوەی نەینەوا فرەترین گرێبەس مارەبڕ٦ توومارکردیە وە ٣٠٩٢ گرێبەست، لەدویای ئەویش سەرۆکایەتی دادگای تێهەڵچوونەوەی بەغدا/رەسافە وە ٢٠٢٩، دویایی دادگای تێهەڵچوونەوەی بەغدا/کەرخ بە ١٠٩٣٨ گرێبەس، وجیاوەبوین، دووا دادگای تێهەڵچوون بەغدا/کەرخ فرەترین حاڵەت، وە 1225 دۆسیەی جیاوەبوین، دویای ئەو دادگای تێهەڵچوون بەغدا/رەسافە وە هەزار و 139 دۆسیە، دویایی دادگای تێهەڵچوونەوەی بەسرە وە 636 دۆسیە.

وەپای داتایەیل دادگایەیل تێهەڵچوون لە عراق، کە لە ماوەی مانگانەیک کۆتایی هاتنی مانگی ئاب 2025 گر.ێدەوو، دادگای تێهەڵچوونەوەی نەینەوا زۆرترین گرێبەستی هاوسەرگیریی توومارکرد 3092 گرێبەس بویە، لەدویای ئەویش سەرۆکایەتی دادگای تێهەڵچوونەوەی بەغدا/رەسافە بە 2029، دادگای تێهەڵچوونەوەی بەغدا/کەرخ وە 1,938 گرێبەس، دادگای تێهەڵچوونەوەی بەغدا/کەرخ فرەترین جیاوەبوین توومارکردگە، کە هەزار و ٢٢٥ دۆسیەی جیاوەبوین بویە، دویای ئەوە دادگای تێهەڵچوونەوەی بەغدا/روسەفە وو هەزار و ١٣٩ دۆسیە و دادگای تێهەڵچوونەوەی بەسرە وە ٦٣٦ دۆسیە.

نەینەوا: 3092 (دەزویرانی) - 543 (جیاوەبوین)

دیالە: 780 (دەزویرانی) - 274 (جیاوەبوین)

بابل: 592 (دەزویرانی) - 189 (جیاوەبوین)

نەجەف: 468 (دەزویرانی) - 158 (جیاوەبوین)

کەرکوک: 1234 (دەزویرانی) - 247 (جیاوەبوین)

ذي زیقار: 657 (دەزویرانی) - 244 (جیاوەبوین)

ئەنبار: 1615 (دەزویرانی) - 416 (جیاوەبوین)

واست: 317 (دەزویرانی) - 137 (جیاوەبوین)

سەڵاحەدین: 1337 (دەزویرانی) - 225 (جیاوەبوین)

موسەنا: 293 (دەزویرانی) - 102 (جیاوەبوین)

ميسان: 388 (دەزویرانی) - 202 (جیاوەبوین)

كەربلا: 438 (دەزویرانی) - 258 (جیاوەبوین)

قادسيةە 300 (دەزویرانی) - 219 (جیاوەبوین).