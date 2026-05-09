‏داوەزیان ١١ دۆلار.. نەفت بەسرە وە زەرەد گەورەیگ کوتایی وە هەفتەگە هاورد

‏شەفەق نیوز - بەسرە

‏هەردوگ نەفت قورس و ناوڕاس بەسرە، هەفتەگە وە داوەزیان تونیگ لە نرخەیلیان کوتایی وەپی هاوردن، ئەوەیش وە کاریگەری هەڵچگن و داوەزین بازاڕ جیهانی و کەمەو بوین نرخ نەفت لە مامەڵەیل کۆتایی.

‏نەفت قورس بەسرە لە کۆتایی دانیشتن مامەڵەکردن، وە بڕ 1.35 دۆلار داوەزی و ڕەسیە 110.53 دۆلار ئەڕا هەر بەرمیلیگ، وە یەیش زەرەد هەفتانەی گەورەیگ توومار کرد کە ڕەسیە 11.20 دۆلار، یەیش یەکسانە وە 10.13%.

‏هەر وەو جورە، نەفت ناوڕاس بەسرە وە بڕ 1.35 دۆلار کەمەو بوی و ڕەسیە 112.63 دۆلار ئەڕا هەر بەرمیلیگ، و زەرەد هەفتانەی ڕەسیە 11.20 دۆلار، وە رێژەی 9.94%.

