‏داوەزیان خام بەسرە وە زیاتر لە 1% وەرد داوەزیان نرخ نەفت

‏داوەزیان خام بەسرە وە زیاتر لە 1% وەرد داوەزیان نرخ نەفت
2025-11-25T09:01:06+00:00

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏ نرخ نەفت خام بەسرە وە هەردووگ جویر قورس و ناوڕاس، ئمڕوو سێشەممە، داوەزیا وە زیاتر لە  1% وەرد داوەزیان نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهان.

‏نرخ ام قورس بەسرە 96 سەنت داوەزیا کە یەکسانە وە  1.59%‎‎ رەسیە 59.59 دۆلار، و نرخ ام ناوڕاسیش 96 سەنت داوەزیا وە رێژەی  1.54% ‎رەسیە 61.34 دۆلار.

‏نرخ نەفت جەهانی بەرزەوبوی  وەرد مەزەنەیل  بەرزەوبوین سوود نەفت خام لە ساڵ ئایندە وە نزیکەیی یەک ملیۆن بەرمیل وەی مدوو زیایبوین داواکاریەیل رەدکەێد.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon