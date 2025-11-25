داوەزیان خام بەسرە وە زیاتر لە 1% وەرد داوەزیان نرخ نەفت
شەفەق نیوز ـ بەغدا
نرخ نەفت خام بەسرە وە هەردووگ جویر قورس و ناوڕاس، ئمڕوو سێشەممە، داوەزیا وە زیاتر لە 1% وەرد داوەزیان نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهان.
نرخ ام قورس بەسرە 96 سەنت داوەزیا کە یەکسانە وە 1.59% رەسیە 59.59 دۆلار، و نرخ ام ناوڕاسیش 96 سەنت داوەزیا وە رێژەی 1.54% رەسیە 61.34 دۆلار.
نرخ نەفت جەهانی بەرزەوبوی وەرد مەزەنەیل بەرزەوبوین سوود نەفت خام لە ساڵ ئایندە وە نزیکەیی یەک ملیۆن بەرمیل وەی مدوو زیایبوین داواکاریەیل رەدکەێد.