‏داوەزیان خام بەسرە وە زیاتر لە 1% وەرد داوەزیان نرخ نەفت

‏ نرخ نەفت خام بەسرە وە هەردووگ جویر قورس و ناوڕاس، ئمڕوو سێشەممە، داوەزیا وە زیاتر لە 1% وەرد داوەزیان نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهان.

‏نرخ ام قورس بەسرە 96 سەنت داوەزیا کە یەکسانە وە 1.59%‎‎ رەسیە 59.59 دۆلار، و نرخ ام ناوڕاسیش 96 سەنت داوەزیا وە رێژەی 1.54% ‎رەسیە 61.34 دۆلار.

‏نرخ نەفت جەهانی بەرزەوبوی وەرد مەزەنەیل بەرزەوبوین سوود نەفت خام لە ساڵ ئایندە وە نزیکەیی یەک ملیۆن بەرمیل وەی مدوو زیایبوین داواکاریەیل رەدکەێد.

