داوەزیان خام بەسرە وەگەرد داەزیان نرخ نەفت لە جەهان
2025-11-12T09:23:04+00:00
شەفەق نیوز ـ بەغداد
نرخ خام قورس و ناوڕاس، ئمڕوو چوارشەممە، داوەزیا وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهان.
نرخ خام قورس بەسرە 25 سەنت داوەزیا کە یەکسانە وە 0.40% رەسیە 62.01 دۆلار، نرخ خام ناوڕاس بەسرەش 25 سەنت و وەرێژەی 0.39% داوەزیا رەسیە 63.86 دۆلار.
نرخ نەفت داوەزیان وەخوەی دی، ئیەش قازانجەیل وە بەراورد وە خول وەرین کەمکردیە، لەوەختیگ مەزەنەکرێد درویژترین بەسانن حکومەت ئەمریکا کۆتایی وەپیباد، یەیش خواست بان نەفت زیایکەێد.