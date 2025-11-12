‏داوەزیان خام بەسرە وەگەرد داەزیان نرخ نەفت لە جەهان

شەفەق نیوز ـ بەغداد

‏نرخ خام قورس و ناوڕاس، ئمڕوو چوارشەممە، داوەزیا وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهان.

‏نرخ خام قورس بەسرە 25 سەنت داوەزیا کە یەکسانە وە 0.40%‎‎ رەسیە 62.01 دۆلار، نرخ خام ناوڕاس بەسرەش 25 سەنت و وەرێژەی 0.39% ‎داوەزیا رەسیە 63.86 دۆلار.

‏نرخ نەفت داوەزیان وەخوەی دی، ئیەش قازانجەیل وە بەراورد وە خول وەرین کەمکردیە، لەوەختیگ مەزەنەکرێد درویژترین بەسانن حکومەت ئەمریکا کۆتایی وەپیباد، یەیش خواست بان نەفت زیایکەێد.

‏

‏