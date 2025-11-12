‏داوەزیان خام بەسرە وەگەرد داەزیان نرخ نەفت لە جەهان

2025-11-12T09:23:04+00:00

شەفەق نیوز ـ بەغداد

‏نرخ خام قورس و ناوڕاس، ئمڕوو چوارشەممە، داوەزیا وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهان.

‏نرخ خام قورس  بەسرە 25 سەنت داوەزیا کە یەکسانە وە  0.40%‎‎ رەسیە 62.01 دۆلار، نرخ خام ناوڕاس بەسرەش  25 سەنت و وەرێژەی  0.39% ‎داوەزیا رەسیە 63.86 دۆلار.

‏نرخ نەفت داوەزیان وەخوەی دی، ئیەش  قازانجەیل وە   بەراورد وە خول وەرین کەمکردیە، لەوەختیگ مەزەنەکرێد درویژترین بەسانن حکومەت ئەمریکا کۆتایی وەپیباد، یەیش خواست بان نەفت زیایکەێد.

