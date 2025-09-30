داوەزیان خام بەسرە وەگەرد داوەزیان نەفت لە جەهان

شەفەق نیوز ـ بەغدا

نرخ خام قورس و ناوڕاس بەسرە، ئمڕوو سێشەممە، داوەزیان وەخوەی دی وەرد داوەزیان نرخ نەفت لە جەهان.

نرخ خام قورس بەسر 22 سەنت وە رێژەی 0.32%‎‎ داوەزیاو رەسیە 68.02 دۆلار و نرخ خام ناوڕاس بەسرەش 22 سەنت و وە ڕێژەی 0.31% ‎داوەزیا رەسیە 69.57 دۆلار.

نرخنەفت داوەزیا وەرد مەزەنەیل زیایبوین نوو لە بەرهەمهاوردن ئۆپک، وەرد دەسکردن وە هەناردە نەفتی هەرێم کوردستان لەری تورکیا رخداری لەبان زیایبوین دابینکاری دروسکرد.

نرخ خام برێنت رەسیە 67.53 دۆلار وە داوەزیان 44 سەنت، نرخ خام ئەمریکی رەسیە 63.08 دۆلار وە داوەزیان 36 سەنت.