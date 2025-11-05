‏داوەزیان خام بەسرە وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە جەهان

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏نرخ خا بەسرە وە هەردووگ جویر قورسو ناوڕاس،ئمڕوو چوارشەممە، داوەزیا وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهان.

‏نرخ خام بەسرە 66 سەنت داوەزیا کە یەکسانەوە 1.02%‎‎ رەسیە 64.02 دۆلار، و نرخ خام ناوڕاس بەسرەش 66 سەت و وە رێژەی 0.99% ‎داوەزیا رەسیە 65.87 دۆلار.

‏نرخ نەفت، ئمڕوو چوارشەممە، داوەزیا وەرد کارەیل فروشتن فراوانیگ لە بازاڕ دارایی جەهان کە تیشک خەێدەبان ئەوزەڵکردن ئابووری و داواکردن سزەمەنی، و رخداری لەوەر بەرزەوبوین دۆلارو راپۆرتەیل لەبان زیایبوین ئەمارەیل خام ئەمریکی.

‏

‏‌