‏داوەزیان خام بەسرە وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە جەهان

2025-11-05T08:37:15+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏نرخ خا بەسرە وە هەردووگ جویر قورسو ناوڕاس،ئمڕوو چوارشەممە، داوەزیا وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهان.

‏نرخ خام بەسرە 66 سەنت داوەزیا کە یەکسانەوە  1.02%‎‎ رەسیە 64.02 دۆلار، و نرخ خام ناوڕاس بەسرەش  66 سەت و وە رێژەی  0.99% ‎داوەزیا رەسیە 65.87 دۆلار.

‏نرخ نەفت، ئمڕوو چوارشەممە، داوەزیا وەرد کارەیل فروشتن فراوانیگ لە بازاڕ  دارایی جەهان کە تیشک خەێدەبان ئەوزەڵکردن ئابووری و داواکردن سزەمەنی، و رخداری لەوەر بەرزەوبوین دۆلارو راپۆرتەیل لەبان زیایبوین ئەمارەیل خام ئەمریکی.

