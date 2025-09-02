داوەزیان خام بەسرە وەگەرد بەرزەوبوین نەفت لە جەهان

شەفەق نیوز ــ بەغدا/ هەولێر

نرخ خام بەسرە وە هەردوو جویر قورس و ناوڕاس، ئمڕوو سێشەممە، داوەزیا وەگەرد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهان.

نرخ خام قورس بەسرە 65 سەنت داوەزیاکە یەکسانە وە 0.97%‎‎ رەسیە 66.26 دۆلار، نرخ خام ناوڕاس بەسرەش 65 سەنت داوەزیا وە رێژەی 0.93% ‎رەسیە 69.46 دۆلار.

نرخ نەفت بەرزەوبوی،ەرد زیایبوینرخداری لەبان پەککەفتندابینکار لەناوەین مەرافەیل روسیاو ئۆکرانیا، نرخ خام برینت رەسیە 68.55 دۆلار، و نرخ خام ئەمریکی رەسیە 65.06 دۆلار.