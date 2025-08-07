داوەزیان خام بەسرە وەگەرد بەرزەوبوین نەفت لە جەهان

شەفەق نیوز ـ چەودێری

نرخ نەفت قورس و ناوڕاس بەسرە، ئمڕوو پەنجشەممە، داوەزیان وەخوەی دی وەبان بەرزەوبوین نرخ خام لە جەهان.

نرخ خام قورس بەسرە 70سەنت وەرانوەر 1.6% داوەزیا و رەسیە‎‎ 65.59 دۆلار، هەمیش نرخ خام ناوڕاس70 سەنت داوەزیا کە یەکسانە 1.1% ‎رەسیە 68.64 دۆلار.

نرخ نەفت لە جەهان لەدویای پەنج رووژ ڵە زەرد یەک لەدویای یەک بەرزەوبوی، وە مدوو داوەزیان فرەتریگ لە مەزەنەیل ئەممارەیل خام ئەمریکی، کە هاز داواکردن لە گەپترین ئابووری جەهان دیاریکەێد.

نرخ خام برێنت رەسیە 67.51 دۆلار، نرخ خام ئەمریکی رەسیە 65.3 دۆلار.