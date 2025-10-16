‏داوەزیان خام بەسرە وەرد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە جەهان

شەفەق نيوز- بەسرە

‏نرخ خام قورس و ناوڕاس بەسرە، ئمڕوو پەنجشەممە، داوەزیا وەرد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە جەهان.

‏نرخ خام قورس بەسرە 85 سەنت داوەزیا کە یەکسانە وە 1.38%‎‎ رەسیە 60.84 دۆلار، نرخ خام ناوڕاس بەسرەش 1.25 دۆلار داوەزیا وە رێژەی 1.98% ‎رەسیە 61.99 دۆلار.

‏نرخ نەفت لە جەهان لەدویای راگەیانن سەرۆک ئەمریکا دۆناڵد ترامپ کە سەرۆک وەزیرەیل هیندستان ناریندرا پەیماندایە وڵاتەگەی نەفت سەنین لە روسیا وسنێد، کە سێ چارەک هاوردەیل نەفت خامی پێکتیارێد.

‏گرێبەستەیل پیشوەختەی خام برێنت وە رێژەی 0.9% بەرزەوبوی رەسیە 62.48 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، نرخ نەفخ خام تکساسش وە هەمان بڕ بەرزەوبوی و رەسیە 58.81 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ.