داوەزیان خام بەسرە وەرد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە جەهان
شەفەق نيوز- بەسرە
نرخ خام قورس و ناوڕاس بەسرە، ئمڕوو پەنجشەممە، داوەزیا وەرد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە جەهان.
نرخ خام قورس بەسرە 85 سەنت داوەزیا کە یەکسانە وە 1.38% رەسیە 60.84 دۆلار، نرخ خام ناوڕاس بەسرەش 1.25 دۆلار داوەزیا وە رێژەی 1.98% رەسیە 61.99 دۆلار.
نرخ نەفت لە جەهان لەدویای راگەیانن سەرۆک ئەمریکا دۆناڵد ترامپ کە سەرۆک وەزیرەیل هیندستان ناریندرا پەیماندایە وڵاتەگەی نەفت سەنین لە روسیا وسنێد، کە سێ چارەک هاوردەیل نەفت خامی پێکتیارێد.
گرێبەستەیل پیشوەختەی خام برێنت وە رێژەی 0.9% بەرزەوبوی رەسیە 62.48 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، نرخ نەفخ خام تکساسش وە هەمان بڕ بەرزەوبوی و رەسیە 58.81 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ.