‏داوەزیان خام بەسرە زیاتر لە 2% وەرد داوەزیان نەفت لە جەهان

‏نرخ نەفت خا قورس و ناوڕاس بەسرە، ئمڕوو چوارشەممە، داوەزیا وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهان.

‏نرخ نەفت قورس بەسرە 1.39 دۆلار داوەزیا وە رێژەی 2.20%‎‎ رەسسە 61.69 دۆلار و نرخ خام ناوڕاس بەسرەش 1.39 دۆلار داوەزیا وە رێژەی 2.15% ‎رەسیە 63.24 دۆلار.

‏نرخ نەفت لە مامەلەیل پیشوەختەی ئمڕوو چوارشەممە، داوەزیا و وەردەوامبوی لە زەردەیل کوبوینەوای وەرینی، وەرد مەزەنەی وەبەرهێنەرەیل ئەرا هووشداری ئاژانس وزەی ناودەوڵەتی لە سوود خستەنەروی لەماوەی ساڵ 2026وەرد لایەن نائارامیەیل بازرگانی ناوەین ئەمریکا و چین کە زەرەد وە داواکاری جەهان رەسانییە.

‏نرخ نەفت خام برێنت وەڕێژەی 12 سەنت کە کەێدە 0.19% وەزی و رەسیە 62.27 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ لە ساعەت 00:21، هەمیش نرخ نەفت خام ئەمریکای خوەرئاوای تەکساسی مامناوەن (WTI) 10 سەنت کە کەێدە 0.17% داوەزیا و رەسیە و 58 دۆلار و 60 سەنت.

