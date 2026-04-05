داوەزیان تیژیگ لە هەناردەیل نەفت عراق ئەرا ئەمریکا

شەفەق نیوز - بەغداد / هەولێر

وەڕیەوەبەرایەتی زانیارییەیل وزەی ئەمریکی، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان کە داوەزینیگ لە هەناردەیل نەفت عراقی ئەرا ویلایەتە یەکگرتگەیل لە ماوەی هەفتەی گوزەشتە توومار کریاس، هاوەخت وەگەرد وەردەوامبوین ئاڵووزییەیل دەریاوانی لە گەروو هورمز لە مدوو هەڵکشان سەربازی لە ناوچەگە.

و وەڕیەوەبەرایەتیەگە لە ئاماریگ کە ئاژانس شەفەق نیوز چەوی وەپی کەفت، باس کرد کە ناوەنجی هاوردەیل ئەمریکی لە نەفت خاو لە ماوەی هەفتەی گوزەشتە لە دە وڵات سەرەکی، رەسیە 5.840 ملیۆن بەرمیل لە رووژیگ، کە وە بڕ 49 هەزار بەرمیل داوەزیە لەو هەفتە کە لەوەردەمی بویە.

وتیش: هەناردە نەفتییەیل عراق ئەرا ئەمریکا رەسیە 140 هەزار بەرمیل لە رووژیگ، کە وە بڕ 130 هەزار لە هەفتەی وەرجە خوەی داوەزیە، کە ریژەی 270 هەزار بەرمیل توومار کردوێد.

هەرلیوا وەڕیەوەبەرایەتیەگە دیاری کرد کە کەنەدا هاتە پیشەنگ هەناردەکارەیل ئەرا ئەمریکا وە ریژەی 3.801 ملیۆن بەرمیل لە رووژیگ، و دویای ئەویش سعودیە وە ریژەی 629 هەزار، ئیجا کۆڵۆمبیا وە 416 هەزار، و مەکسیک وە 398 هەزار بەرمیل لە رووژیگ.

وەپەی خشتەگە، هاوردەیل لە ڤەنزوێلا رەسیە 194 هەزار بەرمیل، و لە ئیکوادۆر 103 هەزار، و لە نێجیریا 84 هەزار، و بەرازیل 73 هەزار، و لیبیا وە رێژەی دوو هەزار بەرمیل لە رووژیگ.

جی باسە کە ویلایەتە یەکگرتگەیل فرەی نەفت خاو خوەی لەی دە وڵاتە هاوردە کەێد، و مەزەنەی وەکارهاوردن رووژانەی وە نزیکەی 20 ملیۆن بەرمیل کریەێد، کە یەیش کەێدەی گەورەترین وەکارهاور نەفت لە جەهان.