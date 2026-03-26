‏داوەزیان تونیگ خام بەسرە وە زیاتر لە ٨٪ وەگەرد بەرزەوبوین نەفت لە جیهان

‏شەفەق نیوز - بەسرە

‏ئمڕوو پەنجشەممە، نرخ نەفت خام قورس و ناوڕاس بەسرە وە ڕرێژەی زیاتر لە 8٪ داوەزی، وەبان بەرزەوبوین نرخ نەفت لە بازاڕەیل جیهانی، لە وەختیگ کە بازاڕەیل خەریک مەزەنەیل نوون ئەرا ئەگەرەیل کەمەوکردن ئاڵۆزییەیل لە خوەرهەڵات ناوڕاس.

‏نەفت خام قورسی بەسرە داوەزینیگ وە بڕ 9.75 دۆلار توومار کرد، کە وەرانوەر وە 8.22٪، و نرخ هەر بەرمیلیگ رەسییە 108.93 دۆلار؛ هەمیش نەفت خام ناوڕاس بەسرە وە هەمان نرخ و وە رێژەی 8.07٪ داوەزی و نرخ هەر بەرمیلیگ رەسییە 111.03 دۆلار.

‏لە وەرانوەر ئیە، نرخ نەفت لە جیهان بەرزەو بوی، وەجویریگ نەفت خام برێنت رەسییە 103.22 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، و نەفت خام تەکساس ئەمریکی رەسییە 91.50 دۆلار، و بەشیگ لە زەرەدەیل دانیشتن گوزەشتە قەرەبوو کردن.