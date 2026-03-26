داوەزیان تونیگ خام بەسرە وە زیاتر لە ٨٪ وەگەرد بەرزەوبوین نەفت لە جیهان
شەفەق نیوز - بەسرە
ئمڕوو پەنجشەممە، نرخ نەفت خام قورس و ناوڕاس بەسرە وە ڕرێژەی زیاتر لە 8٪ داوەزی، وەبان بەرزەوبوین نرخ نەفت لە بازاڕەیل جیهانی، لە وەختیگ کە بازاڕەیل خەریک مەزەنەیل نوون ئەرا ئەگەرەیل کەمەوکردن ئاڵۆزییەیل لە خوەرهەڵات ناوڕاس.
نەفت خام قورسی بەسرە داوەزینیگ وە بڕ 9.75 دۆلار توومار کرد، کە وەرانوەر وە 8.22٪، و نرخ هەر بەرمیلیگ رەسییە 108.93 دۆلار؛ هەمیش نەفت خام ناوڕاس بەسرە وە هەمان نرخ و وە رێژەی 8.07٪ داوەزی و نرخ هەر بەرمیلیگ رەسییە 111.03 دۆلار.
لە وەرانوەر ئیە، نرخ نەفت لە جیهان بەرزەو بوی، وەجویریگ نەفت خام برێنت رەسییە 103.22 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، و نەفت خام تەکساس ئەمریکی رەسییە 91.50 دۆلار، و بەشیگ لە زەرەدەیل دانیشتن گوزەشتە قەرەبوو کردن.