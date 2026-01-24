داهاتەیل عراق لە 114 تريليۆن دينار رەد کەێد وەماوەی 11 مانگ لە 2025

شەفەق نيوز- بەغداد

وەزارەت دارایی عراق، ئمڕوو شەممە، ئاشکرا کرد کە بڕ داهاتەیل عراق لە بودجەی فیدراڵی لە کانوون دویەم تا تشرین دویەم ساڵ 2025، لە 114 تريليۆن دينار رەد کرد، و دیاری کرد کە تیرەی نەفت لەی بودجە رەسیە 88%.

ئاژانس شەفەق نیوز نووڕستە ئەو داتا و خشتەیلە لەلایەن وەزارەت دارایی لە کانوون دویەم هن 11 مانگ لە ساڵ 2025 کە دیاری کردن کە تیرەی نەفت لە بودجەی گشتی داوەزیاس کە رەسیەسە 88%، وەلێ وەگەرد ئەوەیش هیمان ئابووری عراق پشت وە نەفت بەساس.

خشتەیل دارایی نشان دەن کە بڕ داهاتەیل رەسیە 114 تيرليۆن و45 مليار و752 مليۆن و44 هەزار و137 دينار.

وەگورەی خشتەیل دارایی، داهاتەیل نەفت رەسیە 100 تيرليۆن و562 مليار و258 مليۆن و815 هەزار دينار، کە ە 88% لە بودجەی گشتیە، و داهاتەیل نانەفتی رەسیەسە 13 تريليۆن و483 مليار و493 مليۆن و229 هەزار دينار.

دیاری کرد کە بڕ خەرجەیل رەسیە 106 تریلیۆن و753 مليار و975 ملیۆن و872 هەزار، لەناویان مووچەی فەرمانبەرەیل 55 تيرليۆن دينار و مووچەی خانەنشینەیل 17 تريليۆن و334 مليار دينار، و مووچەی چەودیاریکردن کۆمەڵایەتی 5 تيرليۆن و185 مليار دينار.