داهاتەیل دارایی عراق وە ماوەی یەی مانگ لە 8 تریلیۆن دینار رەد کەێد

شەفەق نیوز - بەغداد

وەزارەت دارایی عراق، ئمڕوو دوشەممە، ئاشکرا کرد کە بڕ داهاتەیل عراقی لە بودجەی فیدراڵی لە ماوەی مانگ کانوون دۊەم لە ساڵ 2026 لە 8 تریلیۆن دینار رەد کرد.

ئاژانس شەفەق نیوز، چەودیاری داتا و خشتەیلیگ کرد کە وەزارەت دارایی لە نیسان دەریکردگە ئەرا هەژمارەیل مانگ کانوون دۊەم لە ساڵ 2026 کە نیشان دان کە بڕ داهاتەیل رەسیەسە 8 تریلیۆن و 537 ملیار و 96 ملیۆن و 679 هەزار و 517 دینار، وە بەرزەوبوین وە ریژەی 6٪ لە خود ماوە لە ساڵ 2025 کە رەسیە 8 تریلیۆن و 40 ملیار و 323 ملیۆن دینار.

وەپەی خشتەیل داراییەگە داهاتەیل نەفت رەسیەسە 7 تریلیۆن و 75 ملیار و 94 ملیۆن و 766 هەزار دینار، کە یەیش 83٪ لە بودجەی گشتی دروس کەێد، لە وەختیگ داهاتەیل نانەفتی رەسیەسە تریلیۆنیگ و 462 ملیار و یەک ملیۆن و 913 هەزار دینار.

دیاری کرد کە داهاتەیل نانەفتی رادەسکریاگ لە هەرێم كوردستان ئەرا خەزنەی دەوڵەت رەسیەسە 120 ملیار دینار.

هەمیش وت: بڕ خەرجییە وەردەوامەیل رەسیەسە 8 تریلیۆن و 345 ملیار و 781 ملیۆن و 900 هەزار دینار، لەلیان مووچەیل کارمەنەیل کە رەسیەسە 5 تریلیۆن و 87 ملیار دینار و مووچەیل خانەنشینەیل تریلیۆنیگ و 598 ملیار دینار، هەرلیوا مووچەیل چاودیاری کۆمەڵایەتی رەسیەسە 458 ملیار دینار.

مزهر محمد ساڵح، سڵاکار سەرۆک وەزیرەیل ئەرا کاروبارەیل دارایی، لە مانگ ئازار/ مارس 2021 لە قسەیلی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز، دووپات کرد کە هووکارەیل مەنین ئابووری وەیجویرە گلەو خوەێد ئەرا جەنگەیل و چەسپانن گەمارۆی ئابووری لەبان عراق لە ماوەی گوزەشتە و ئەوەگ ئمڕوو لە ململانێیەیل سیاسی دۊنیمنەی، کە بوینە هووکار پەرشوبڵاوکردن سەرچەوە ئابوورییەیل.

وەردەوامبوین دەوڵەت عراقی وە پشتبەسین وە نەفت جۊر تەنیا سەرچەوەیگ ئەرا بودجەی گشتی، عراق خەێدە ناو رخداری قەیرانە جەهانییەیل کە لە وەختیگ ئەرا وەختیگ ترەک رۊ دەن لەوەر کاریگەری نەفت وەپییان، کە وڵاتەگە هەردفە پشت دەێد ئەرا پڕەوکردن کوڵهاوردنگە لەڕی قەرزکردن لە دەیشت یا ناو، و یەیش وە نیشان نەوین توانا ئەرا ئیدارەدان پۊلەیل دەوڵەت وە شیوەیگ کارا دەێد، و بیتوانایی لە پەیاکردن چارەسەرەیلیگ دارایی جیگر.