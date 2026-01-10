داهاتەیل دارایی عراق لە ماوەی 10 مانگ لە ساڵ 2025 لە 103 تريليۆن رەد کەێد

شەفەق نيوز- بەغداد

وەزارەت دارایی عراق، ئمڕوو شەممە، ئاشکرا کرد کە بڕ داهاتەیل عراق لە بودجەی فیدڕاڵی لە کانوون دویەم تا تشرین یەکەم ساڵ 2025 لە 103 تريليۆن دينار رەد کرد، دیاری کرد کە بەش نەفت لەی بودجە 90% بویە.

ئاژانس شەفەق نيوز کەفتە شوین ئەو داتا و خشتەیلە کە لەی مانگ وەزارەت دارایی دەری کرد ئەرا هەشمارەیل ساڵ دارایی دە مانگ لە ساڵ 2025 کە دیاری کرد کە تیرەی نەفت لە بودجەی گشتی رەسیەسە 90%، کە نشان دەێد ئابووری نەفتی بنەڕەت بودجەی گشتیە.

خشتەیل دارایی نشان دان کە بڕ داهاتەیل رەسیە 103 تريليۆن و514 مليار و200 مليۆن و991 هەزار و817 ديناراً،

وەگورەی خشتەیل دارایی، داهاتەیل نەفت رەسیەسە 93 تريليۆن و197 مليار و 452 مليۆن و551 هەزار دينار، کە 90% لە بودجەی گشتیە، لە وەختیگ داهاتەیل نانەفتی رەسیەسە 10 تريليۆن و316 مليار و748 مليۆن و440 هەزار دينار.

دیاری کرد کە بڕ خەرجەیل رەسیە 96 تريليۆن و378 مليار و257 مليۆن و473 هەزار، لەلییان مووچەی فەرمانبەرەیلە کە رەسیە 55 تريليۆن دينار و مووچەی خانەنشینەیل 15 تريليۆن و995 مليار دينار، و مووچەی چەودیاریکردن کۆمەڵایەتی رەسیە 4 تريليۆن و734 مليار دينار.