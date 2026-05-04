داهاتە داراییەیل عراق وە ماوەی دوو مانگ لە 15 تریلیۆن دینار رەد کەێد

شەفەق نیوز - بەغداد

وەزارەت دارایی، ئمڕوو دوشەممە، ئاشکرا کرد کە قەوارەی داهاتە عراقییەیل لە بودجەی فیدراڵی لە ماوەی هەردگ مانگ کانوون دۊەم و شوبات لە ساڵ 2026 لە 15 تریلیۆن دینار رەد کردگە.

ئاژانس شەفەق نیوز، چەودیاری داتایەیل و خشتەیل کرد کە وەزارەت دارایی لە مانگ ئایار ئیسە دەریکردگە، ئەرا هەژمارەیل مانگ کانوون دۊەم و شوبات لە ساڵ 2026، و دەرکەفت کە بڕ گشتی داهاتەیل رەسیەسە 15 تریلیۆن و 708 ملیار و 703 ملیۆن و 55 هەزار و 312 دینار، وە داوەزینیگ وە ریژەی 13% لە خود ماوە لە ساڵ 2025 کە رەسیۊدە 17 تریلیۆن و 427 ملیار و 196 ملیۆن دینار.

وەپەی خشتەیل دارایی: داهاتەیل نەفت رەسیەسە 13 تریلیۆن و 127 ملیار و 528 ملیۆن و 433 هەزار دینار، و یەیش 84% لە بودجەی گشتیە، لە وەختیگ داهاتەیل نانەفتی رەسیەسە دوو تریلیۆن و 581 ملیار و 174 ملیۆن و 621 هەزار دینار.

لە وەختیگ داهاتە نانەفتییەیل کە لە هەرێم كوردستان دریەنە دەس خەزینەی دەوڵەت رەسیەسە 120 ملیار دینار.

وەپەی خشتەیل: بڕ گشتی خەرجییە وەردەوامەیل رەسیەسە 16 تریلیۆن و 978 ملیار و 257 ملیۆن و 451 هەزار دینار، لەناویانیش مووچەی فەرمانبەرەیل کە لە 10 تریلیۆن دینار رەد کردگە و مووچەی خانەنشینەیل 3 تریلیۆن، وەگەرد مووچەیل چەودیاری کۆمەڵایەتی 912 ملیار دینار.

وەردەوامبوین دەوڵەت عراقی وە پشتبەسین وە نەفت جویر تەنیا سەرچەوەیگ ئەرا بودجەی گشتی، وڵاتەگە خەێدە ناو رخداری لە قەیرانە جەهانییەیل کە هەر ماوەی جاریگ رویدەن وەمدوو کاریگەربوین نەفت وەپیانەوە، کاریگ کە هیلێد حکومەتەیل ناچار بوون هەر جاریگ ئەرا پڕەوکردن کوڵهاوردنەگە لەڕی قەرزکردن لە دەیشت یا ناو و یەیش وەپەی ئەوە نیشانەس ئەرا نەتۊەنستن لەبان وەڕیەوەبردن پۊلەیل دەوڵەت وە شیوەیگ کارا، و کوڵهاوردن لە پەیاکردن چارەسەرەیلیگ دارایی جیگر.