دان وەپینان باوگی.. کوشیان ژنیگ وە 5 گولە لە باشوور زیقار وە دەسپیچگ "پاکەوکردن شەرەف"
2026-07-25T09:48:26+00:00
شەفەق نیوز ـ زیقار
سەرچەوەیگ ئەمنی ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە پەیاکردن تەرم ژنیگ (ژن ماڵە) سی ساڵان کە وە 5 گولە کوشیاس لەناوچەی ئەهوار لە قەزای جەبایش باشوور پارێزگای زیقار.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: وەپای لێکۆڵینەوە سەرەتایەیل دانوەپینانەیل باوگی تاوانگەگە گلەودەێد ئەرا "پاکەوکردن شەرەف" دیاریکرد دەسگیرکریاس و هاژیر لێکۆڵینەوە تەرمەگەش ئەرا تەواوکردن رێکارەیل یاسایی کلکریاس ئەرا پزیشک دادوەری.