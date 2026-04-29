داماك ئینتەرناشناڵ ستانداردە جیهانییەکان دەگەیەنێتە دڵی بەغدا

کۆمپانیای داماك ئینتەرناشناڵ، وەک پێشەنگێکی جیهانی لە کەرتی پەرەپێدانی خانووبەرە، وەرچەرخانێکی نوێ لە مێژووی تەلارسازیی هاوچەرخی عێراق ڕادەگەیەنێت. لە ڕێگەی پڕۆژەی "حەریر ڕێزیدێنسز"، کە بەشێکە لە کۆمەڵگەی ستراتیژیی "داماك هیڵز بەغدا"، ئەم کۆمپانیایە دەیەوێت ستانداردە جیهانییەکانی "لوکس" و ژیانی ئاستبەرز لە پایتەختی شارستانییەتدا بچێنێت.

پڕۆژەی "حەریر ڕێزیدێنسز" لە شوێنێکی ناوازە و لە نزیک فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی بەغدا، لە بەرامبەر مەیدانی (عەباس بن فەرناس) هەڵکەوتووە. ئەم پڕۆژەیە لە دوو باڵەخانەی هاوچەرخی 12 نهۆمی پێکدێت، کە پێکەوە 210 یەکەی نیشتەجێبوونی جۆراوجۆر و پێشکەوتوو پێشکەش دەکەن.

دیزاینی پڕۆژەکە بە شێوازێک داڕێژراوە کە چەمکێکی نوێ بۆ ژیانی هاوچەرخ بخوڵقێنێت؛ شوێنێک کە تێیدا ڕەوانەیی دیزاین و پتەویی بیناسازی یەکدەگرن.

ئەمیرە سەجوانی، ئەندامی بەڕێوەبەری کۆمپانیای داماك، سەبارەت بەم دیدگایە دەڵێت:

ئێمە لە داماك بڕوایەکی تەواومان بە پێشکەشکردنی بەهای ڕاستەقینە هەیە. حەریر ڕێزیدێنسز تەنها پڕۆژەیەکی نیشتەجێبوون نییە، بەڵکو ژینگەیەکی گشتگیرە کە کوالێتی، داهێنان و ناوازەیی تێدا ڕەنگ دەداتەوە. ئەم پڕۆژەیە بە جۆرێک دیزاین کراوە کە بە تەواوی لەگەڵ ڕۆحی دێرینی بەغدا و کەلەپوورە دەوڵەمەندەکەی ئاوێتە بێت؛ لێرەدا میراتی شارستانی و زمانی تەلارسازیی مۆدێرن بە زمانی داهێنان دەدوێن."