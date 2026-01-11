‏چەکدارەیل وە دڵنگ سەربازی پەلامار نوسنگەیگ ئاڵشتکردن پویل لەناوڕاس بەغدا دەن

شەفەق نیوز - بەغدا

‏سەرچەوەیگ لە پۆلیس عراق، ئمڕوو یەکشەممە راگەیان، چەن چەکدار نەناسریایگ وە نیمەی نیمەڕوو لەنوای چەو مەردم کردەوەیگ دزی چەکداری وەان نوسینگەیگ ئاڵشتکردن پویل (صیرفة) لە ناوەڕاس بەغدای پایتەخت ئەنجامدان.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، چەکدارەیل دڵنگ سەربازی پوشینە کردەوەیگ دزی وەبان نوسینگەی ئاڵشتکردن پویل "سەما بغداد" لە ناوچەی حارسیە ناوڕاس بەغدا ئەنجامدانە، کە وە مدوویەو بڕە پویل گەپیگ دزینە بڕەگەی نیەزانرێد.

‏ئاشکرایکرد، چەکدارەیل فەرمانبەرەیل ناچارکردنە و لەژیر هەڕەشەی چەک دەر خەزینەگە وازبکەن و یەکیگیان پویلەگە دزیە و ئەرا شوین نەزانریایگ وانە.

