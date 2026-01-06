چەکدارەیلیگ گەنجیگ عراقی لە ئیران رفنن.. ڤیدیۆ

شەفەق نيوز- بەسرە

کەسوکارەیل گەنجیگ عراقی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردان کە کوڕەیان تویش رفیان هاتگە لەناو زەوی ئیران، لە رویداویگ نیگەرانی خستە ناویان، لەناو داواکردن لە لایەنەیل فەرمی ئەرا دەسوەردان زویوەزوی ئەرا رزگارکردنی، دویای رەسین هەڕەشە وە کوشتنی ئەگەر داواکاریەیل بڕفنەیل جیوەجی نەکەن.

مامەی ئەو گەنج رفیایە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: حەسەن وەرجە نزیکەی یەک هەفتە لەلایەن چەتەیگ لەناو ئیران رفیاس، کە داوای 40 هەزار دۆلار سەرانە کردنە، و هەڕەشەی کوشتنی و بڕینی دانە ئەگەر ئەو پویلە کلنەکەن.

وتیش: حەسەن روی وەرەو ئیران کرد تا ئەمانەتیگ وەربگرێد، دووپاتیش کرد کە چگنی ئەرا کاریگ ئا چشتیگ ترەک نەویە.

وەگورەی پارچە ڤیدیۆییگ و توومارەیل پەیوەندی تەلەفۆنی کە کەفتنەسە دەس ئاژانس شەفەق نیوز رفیایەگە چگەسە ناو ئیران وەشیوەی گەشتیار وەگەرد یەکیگ لە کەسوکارەیلی، تا لەورا وە لەبان کارەیل ئەو کەسوکارە تویش رفیان هات.

کەسوکارەیل رفیایەگە داوای دەسوەردان زویوەزوی لە دەسەڵاتەیل عراقی و لایەنەیل پەیوەندیدار کردن وە هەماهەنگی وەرد لایەن ئیرانی ئەرا ئاشکراکردن چارەنویسی و مەرەقەزکردنی وە نزیکترین وەخت.

ئاژانس شەفەق نیوز پارچە ڤیدیۆییگ کەفتە دەسی کە پارچە دەنگیگ هاناوی وە قسەی بڕفنەیل، کە داوای پویل کەن، کە جی بڵاوکردن نییە، وەگەرد تووماریگ ترەک کە گەنجە رفیایەگە دەرکەێد هەڕەشەی کوشتن لەلی دریەێد ئەگەر ئەو داوا وەجی نارن.