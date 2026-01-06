‏چەکدارەیل پۆلیسیگ لە زیقار کەنە ئامانج

شەفەق نیوز ـ زیقار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە زیقار، باشوور عراق، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە زەخمداری پۆلیسیگ وە مدوو پەلاماردانیگ چەکداریلە باکوور پارێزگاگە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "ئەندامیگ پۆلیس تویش زەخمداری بویە، وە پەلاماریگ چەکداری لە قەزای شەترە باکوور پارێزگای زیقار".

‏وتیش، "هووکارەگەی گلەوخوەد ئەرا مەراف هووزانە وەرد لایەن ئەنجامدەرەگە" دیاریکرد "هێزەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکردیە و رێکارەیل پێویست ئەرا تاوانبارەگە وازکریاس".

‏