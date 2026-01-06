چەکدارەیل پۆلیسیگ لە زیقار کەنە ئامانج
2026-01-06T14:53:27+00:00
شەفەق نیوز ـ زیقار
سەرچەوەیگ ئەمنی لە زیقار، باشوور عراق، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە زەخمداری پۆلیسیگ وە مدوو پەلاماردانیگ چەکداریلە باکوور پارێزگاگە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "ئەندامیگ پۆلیس تویش زەخمداری بویە، وە پەلاماریگ چەکداری لە قەزای شەترە باکوور پارێزگای زیقار".
وتیش، "هووکارەگەی گلەوخوەد ئەرا مەراف هووزانە وەرد لایەن ئەنجامدەرەگە" دیاریکرد "هێزەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکردیە و رێکارەیل پێویست ئەرا تاوانبارەگە وازکریاس".