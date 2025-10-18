چەکدارەیلیگ پەلامار نویسنگەی بەشەوکردن مووچە دەن لە بەغدا و نزیکەی 50 ملیۆن دینار لەلی دزن

چەکدارەیلیگ پەلامار نویسنگەی بەشەوکردن مووچە دەن لە بەغدا و نزیکەی 50 ملیۆن دینار لەلی دزن
2025-10-18T10:44:03+00:00

شەفەق نيوز - بەغداد 

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پولیس عراق، ئمڕوو شەممە، خەوەردا کە نویسنگەیج بەشەوکردن مووچەیل مانگانەی حکومەتی لە بەغداد پایتەخت، تویش دزیکردن چەکدار هات.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: چەکدارەیلیگ نەناسیای دژی لە یەکیگ لە نویسنگەیل بەشەوکردن مووچە لە ناوچەی یەرمووک لە بەغداد جیوەجی کردن. 

وتیش: چەکدارەیل قویلیگ وەبڕ 45 مليۆن دينار عراقی دزینە، و وەرەو شوین نادیاریگ واینە، و هیزیگ ئەمنی رەسیە شوین رویداوەگە ئەرا لێکولینەوە و نووڕستن کامیرایل چەودیاریکردن وە تەقەلای رەسین ئەرا دزەیل.

