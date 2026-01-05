‏چەکدارەیل پەلامار ئەندامیگ ئەمنی دەن لەناو ماڵەگەی لە کەرکوک

‏شەفەق نوز ـ کەرکوک

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە کەرکوک، ئمڕوو دووشەمە، خەوەردا ل زەخمداری ئەندامیگ ئەمنی کە رویوەڕوی پەلامارداین هاتگە وەلایەن کەسەیل نەناسریایگ لەناو ماڵەگەی لە پارێزگاگە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "کەسەیل نەناسریایگ تەقە لە ئەندامیگ ئەمنی سەر وە وەرگیری شارستانی کردنە لە ناوچەی موسەڵا لە شار کەرکوک، وە دەسوەشانن دەسدرویژی کردنەسە بانی، لە ئەنجام زەخمداربویە، و سەری شۆیاس" وتیش "وەی مدووە ئەرا خەستەخانە کلکریاس تا چارەسەر پێویست بکرێد و تەندروسی جیگیرە".

‏وتیش؛"هێەیل ئەمنی ئاخڵەی ئەمنی شوین رویداوەگە دانە، و لێکۆڵینەوە وازکردنە لە چۆنیەتی رویداوەگە

‏" وتیش "زانیاری سەرەتایەیل دیاریکەن رویداوەگە لە ئەنجام ناکۆکی کەسی ناوەین هەردوگ لا بویە".

