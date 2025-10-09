چەکدارەیل كابرایگ مەدەنی لە شەترەی زیقار کوشن

شەفەق نیوز ـ زیقار

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای زیقار، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە کوشیان کەسیگ وە گولە لە شەترە باشوور خوەرئاوای پارێزگاگە.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا لە کوشیان کەسیگ خەڵک ناوچەی شموخ لە قەزای شەترە، وە تەقەکردن وەلایەن کەسەیلیگ وەبان ماتوڕسکیل نزیک پیەل شوملی.

دیاریکرد، تاوانبارەیل تەقە لە قوربانەگە کردنە وەرجە ئەوەگ بوان ئەرا شوین نادیاریگ.

سەرچەوەگە وتیش، هووکار تاوانەگە تا ئیسە دیار نییە لای دەزگا ئەمنیەیل، دیاریکرد تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکریاس تا رێکارەیل یاسایی ئەرای تەواوبکرێد و لێکۆڵینەوەی لە چۆنیەتی رویداوەگە وازبکرێد.