چەکدارەیلیگ دوو مەدەنی کوشن وە پەلاماریگ لە سەیدیەی بەغدا
2025-09-25T07:35:30+00:00
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە کوشیان دوو مەدەنی وە پەلاماریگ چەکداری کە وەلایەن کەسەیل نەناسریایگ لەناوچەی سەیدیەی باشوور بەغدای پایتەخت ئەنجام دریابوی.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، چەکدارەێل ماشین مەدەنیگ رانینەوە ئاراستەی ماشین مەدەنیەیل ترەکتەقەکردنە، لەئەنجام دەسوەجی کوشیان.
وتیش، هێزەیل ئەمنی رەسینەس شوین رویداوەگە و لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکردنە وئەولایەنەیلە کین هانە پشتی.