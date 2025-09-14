چەکدارەیلیگ تەقە لە بارەگای پارتی دیموکراتی کوردستان کەن لە خورماتوو
شەفەق نيوز- سەڵاحەدین
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا چەکدارەیل نەناسریایگ تەقە وە ئاراستەی بارەگای پارتی دیموکراتی کوردستان کردنە لە قەزای خورماتوو خوەرهەڵات پارێزگای سەڵاحەدین.
سەرچەوەگەوە ئاژانس شەفەق نیوز وت "پەلامارەگە نەویەسە مدوو زەخمداری، تەنیا وە زەرەد رەسانن وە بارەگاگە نورداربویە" وتیش "هێزەیل ئەمنی توەنستن یەکیگ لە پەلامار دەرەیل دەسگیربکەن باوجی ئەوەکان واینە".
سەرچەوەگە وتیش "لێکۆڵینەوەیل تا ئیرنگە وەردەوامن ئەرا چۆنیەیتی رویداوەگە و ئەو کەسەیلە هانە پشت پەلامارەگە" دیاریکرد "دەزگایەیل ئەمنی دووپاتکردن لەبان رێکارەیل لەو دەوروگەردە گیرێدە وەر".