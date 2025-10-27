‏چەکدارەیل پاسەوان پەرلەمانتاریگ عراق لەناو ماڵەگەی کوشن

شەفەق نیوز ـ کەرکوک

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە،خەوەردا لە کوشیان یەکیگ لە پاسەوانەیل نویسینگەی پەرلەمانتار تەقی ئامرلی لە بارودۆخ نادیاریگ لە کەرکوک پایتەخت.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، یەکیگ لە پاسەوانەیل نویسینگەگە وە کوشیاکی لەناو ماڵەگەی لەناوچەی بەگلەر لەناوڕاس شارەگە پەیاکردنە، وتیش دەزگایەیل ئەمنی لێکۆڵینەوەی دەسوەجی وازکردن تیمەیگ بەڵگەناسی دەسکردنە وە وشکنین شوین تاوانەگە و گردەوکردن زانیاری ئەرا ئاشکراکردن رویداوەگە.

‏سەرچەوەگە دیاریکرد، لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی هووکار رویداوە یا لایەن ئەنجامدەر دیارینکردیە، دیاریکرد ،لایەنەیل ئەمنی لەماوەی ساعەتەیل ئایندە هووکارەگەی راگەێنن کە تاوانکارییە و تیرۆر نییە".

‏

‏