دارایی هەرێم کوردستان: ململانێی ناوچەگە بویەسە مدوو لەدەسدان 70% داهاتە ناوخوەیەیل

‏‏شەفەق نیوز - هەولێر

‏وەزارەت دارایی و ئابووریی هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان، بڕ داهاتە دارایی ناوخوەیەیل وە بڕ 70% داوەزیاس لەو وەختەی ململانێی سەربازی لە ناوچەگە لەناوەین ئەمریکا و ئیسرائیل لەلایگ و ئیران لەلایگ تر سەرهەڵداس.

‏ ‌وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ فەمی دووپاتکرد، کاریگەری ئەو ململانە ئەرا گشت جیهان درویژەوبویە وەشیوەی راستەوخوەی کاریگەری وەبان عراق داشتیە، ێەیش جویر جواویگ ئەرا لێدوانەیل عەلی حەمە ساڵح، ئەندام پەرلەمان کوردستان، کە بانگەشەی ئەوەگ کردبوی وەزارەتەگە لە گوزەشتە راگەیاندیە داهات مانگانەی 400 ملیار دینارە.

‏وەزارەتەگە ئاشکرایکرد "قسەیل ساڵح "هویچ بنەمایگ راسی نییە و وەزارەتەگە هەرگیز ەو شمارە رانەگەیاندیە چوینکە داهاتەیل ناوخوەیی شمارەیگ جیگیر نین، بەڵکم مانگانە بەرز و نزمەوبوون.

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