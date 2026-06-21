دارایی مووچەی فەرمانبەرەیل ئەرا مانگ حوزەیران خەێدەڕی

شەفەق نیوز - بەغداد

وەزارەت دارایی، ئمڕوو یەکشەممە، دەسکردن وە ریکارەیل سپۆنسەرکرن مووچەی فەرمانبەرەیل ئەرا مانگ حوزەیران ئیسە راگەیان.

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، وت کە فەرمانگەی ژمێریاری دەس کردە مەرەقەزکردن سپۆنسەر مووچەی فەرمانبەرەیل ئەرا مانگ حوزەیران، دۊای تەواوکردن داواکاری و ریکارە کارگێڕی و داراییەیل تایبەت وە پرۆسەی سپۆنسەرکرن.

وەزارەتەگە، وەپای بەیاننامەگە، داوا لە گشت یەکەیل خەرجکردن لە وەزارەتەیل و پارێزگایەیل و ئەو لایەنەیلە کە نەوەسیاگن وە وەزارەت کرد سەردان فەرمانگەی ژمێریاری ئەرا تەواوکردن ریکارەیل مووچەیل بکەن، وەگەرد هەوەجەی پابەندبۊن وە داواکارییەیل سپۆنسەرکرن مانگانە و رینماییە پەسەنکریاگەیل لەی بارەو.