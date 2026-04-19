دارایی فەرمان دا وە وسانن کار وە گرێبەسەیل "١٥٠ هەزار پلە"
شەفەق نيوز- بەغداد
وەپای بەڵگەنامەیگ کە لە وەزارەت دارایی عراق دەرچگە، ئمڕو یەکشەممە، فەرمان دریا وە وسانن کار وە گرێبەسەیل "بودجەی سێ ساڵە" کە تایبەتە وە (150 هەزار پلەی پیشەیی)، و دووارە بەسانەوەیان وە برگە یاسای بودجەی گشتی.
وەپای ئەو بەڵگەنامە کە ئەرا ئەنجومەن نوێنەرەیل کلکریاس، وەزارەتەگە رووشنی کردیە، بڕگەی (4) لە ناوەڕۆک نووسراویگ وەرین داوا کەێد "کارکردن وە گشت دەقەیل یاسای بودجەی گشتی ئەرا ساڵەیل (2023-2024-2025) لەو باوەتە کە پێوەنی وەو گرێبەسەیلەو دیرێد بوەسێد".
دیاریکرد ئێ بڕیارە لە بڕیارنامەیگ فەرمی وەرینەو هاتگە، وەگەرد دووپاتکردن وەبان پابەندبوین وە رێکارە یاسایییەیل.
هەمیش بەڵگەنامەگە تەیف سامی وەزیر دارایی واژووی کردگە، فەرمان راشکاو داگە وە وسانن کار وەو گرێبەسەیلە تا ئەو وەختە کە بارودۆخیان وەپای سیاقە یاسایییەیل پێوەندیدار وە یاسای بودجە چارەسەر کریەێد.