‏دارایی فەرمان دا وە وسانن کار وە گرێبەسەیل "١٥٠ هەزار پلە"

شەفەق نيوز- بەغداد

‏وەپای بەڵگەنامەیگ کە لە وەزارەت دارایی عراق دەرچگە، ئمڕو یەکشەممە، فەرمان دریا وە وسانن کار وە گرێبەسەیل "بودجەی سێ ساڵە" کە تایبەتە وە (150 هەزار پلەی پیشەیی)، و دووارە بەسانەوەیان وە برگە یاسای بودجەی گشتی.

‏وەپای ئەو بەڵگەنامە کە ئەرا ئەنجومەن نوێنەرەیل کلکریاس، وەزارەتەگە رووشنی کردیە، بڕگەی (4) لە ناوەڕۆک نووسراویگ وەرین داوا کەێد "کارکردن وە گشت دەقەیل یاسای بودجەی گشتی ئەرا ساڵەیل (2023-2024-2025) لەو باوەتە کە پێوەنی وەو گرێبەسەیلەو دیرێد بوەسێد".

‏دیاریکرد ئێ بڕیارە لە بڕیارنامەیگ فەرمی وەرینەو هاتگە، وەگەرد دووپاتکردن وەبان پابەندبوین وە رێکارە یاسایییەیل.

‏هەمیش بەڵگەنامەگە تەیف سامی وەزیر دارایی واژووی کردگە، فەرمان راشکاو داگە وە وسانن کار وەو گرێبەسەیلە تا ئەو وەختە کە بارودۆخیان وەپای سیاقە یاسایییەیل پێوەندیدار وە یاسای بودجە چارەسەر کریەێد.

‏

‏