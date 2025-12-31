‏دارایی عراق راگەیان مەرەقەزکردن مووچەی مانگ کانون یەکەم تەواوبوی

‏دارایی عراق راگەیان مەرەقەزکردن مووچەی مانگ کانون یەکەم تەواوبوی
2025-12-31T07:40:31+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏فەرمانگەی ژمێریاری لە وەزارەت دارایی، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان رێکارەیل مەرەقەزکردن مووچەی مانگ کانون یەکەم تەواوبوی.

‏وەزارەتەگە ئمڕوو لە بەیاننامەیگ داوا لە یەکەیل مەرەقەزکردن وەزارەتەیل و پارێزگایەیل و لایەنەیل ناپەیوەنیدار وە وەزارەتەیل کرد کە رێکارەیل تایوەت وە مەرەقەزکردن تەواونەکردنە سەردان فەرمانگەی ژمێریاری بکەنئەرا تەواوکردن داواکاریەیل مەرەقەزکردن  رادەسکردن نویسریاگ تایوەت وەپیان.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon