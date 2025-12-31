دارایی عراق راگەیان مەرەقەزکردن مووچەی مانگ کانون یەکەم تەواوبوی
2025-12-31T07:40:31+00:00
شەفەق نیوز ـ بەغدا
فەرمانگەی ژمێریاری لە وەزارەت دارایی، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان رێکارەیل مەرەقەزکردن مووچەی مانگ کانون یەکەم تەواوبوی.
وەزارەتەگە ئمڕوو لە بەیاننامەیگ داوا لە یەکەیل مەرەقەزکردن وەزارەتەیل و پارێزگایەیل و لایەنەیل ناپەیوەنیدار وە وەزارەتەیل کرد کە رێکارەیل تایوەت وە مەرەقەزکردن تەواونەکردنە سەردان فەرمانگەی ژمێریاری بکەنئەرا تەواوکردن داواکاریەیل مەرەقەزکردن رادەسکردن نویسریاگ تایوەت وەپیان.