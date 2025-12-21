‏دارایی عراق راگەیان موچەی مانگ کانون یەکەم فەرمانبەرەیل و هێزە ئەمنیەیل مەرەقەز کەێد

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏وەزارەت دارایی عراق، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان فەزمانگەی ژمێریاری سەر وەپێ، دەسکردیە وە رێکارەیل مەرەقەزکردن مووچەی مانگ کانون یەکەم فەزمانبەرەیل ووڵات و ئەندامەیل هێزە ئەمنیەسل.

‏وەزارەتەگە ئمڕوو لە بەیاننامەیگ راگەیان، یەکەی خەرجکردن لە وەزارەتەیل و پارێزگایەیل و لایەنەیل ناپەیوەنیدار وە وەزارەتەگە، سەردان فەمانگەی ژمێریاری بکەن ئەرا حەواوکردن داواکاری کلکردن مووچەی فەرمانبەرەریل و ئەمنیەیل، وەرد پابەندبوین وە خشتی مەرەقەزکردن مانگانە کە پشت وەپی بەسرێد.

‏هەمیش داواکرد، لە گشت میدیایەیل و چالاکوانەیل تووڕەیل کۆمەڵایەتی وەرپرسیار بوون لە گواستنەوەی خەوەرەیل ،و خوەیان وە دویربگرن لە بڵاوکردن هەر زانیارییگ بوودە مدوو تێککدان رای گشتی، وە تایوەت ئەو باوەتەیلە پەیوەستە وە وەختەیل کلکردن مووچە و خەوەرەیل تر، وەبی گلخواردن ئەرا سەرچەوەیل فەرمی و باوەڕوەپیکریاگەیل وەزارەتەگە.

