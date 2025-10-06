دارایی عراق دڵنیای فەرمانبەرەیل کەێد: خەرجکردن مووچەیل وەردەوامە وەبی دیرکەفتن یا کەمەوکردن
شەفەق نيوز– بەغداد
وەزارەت دارایی عراق، ئمڕوو دووشەممە، ئەو قسەیلە کە لەبان سۆشیال میدیا وە ناڕاس راگەیان کە گوایە نیاز کەمەوکردن مووچەی سوپا و پولیس یا وسیان خەرجکردنی لە مانگ ئایندە هەس، دووپاتیش کرد کە ٫ خەوەرویلە وەتەواوی راس نیین.
وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: تەیف سامی وەزیر هیچ وتاریگ لەی باوەتە پیشکە نەکردگە، و ئەو لایەنەیلە کە ئی درووەیلە بڵاو کەن خوازن رای گشتی بخەڵتنن، و ژاوەژاو بخەنە ناو مەردم.
وەزارەتەگە وتیش: خەرجکردن مووچەیل وەگورەی یاسا و خشتەیل وەڕیەو چوود، و رەوش دارایی وەشیوەیگ رانیەێد کە وەردەوامیی لە جیوەجیکردن گشت پابەندیەیل وەرانوەر فەرمانبەرەیل و ئەندامەیل هیزەیل ئەمنی مسۆگەر بکەێد.
دارایی داوا لە گشت هاوڵایەیل و میدیایەیل راگەیانن کرد پشت وە بەیاننامەیل فەرمی لە ئیمە وەتەنیا بوەسن، و دەبێ لە وەشوینکەفتن پرۆپاگەندەیل نیازدار بکەفن، وتیش: ماف خوەی دیرێد سکاڵا لە ئەو کەس و لایەنەیلە بکەێد کە خەوەر دروو و لی بەڵگە بڵاو کەن.