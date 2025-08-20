دارایی عراق دەسکەێدە مەرەقەزکردن مووچەی مانگ ئاب فەرمانبەرەیل

شەفەق نیوز ـ بەغداد

وەزارەت دارایی عراق، ئمڕوو چوارشەممە، دەسکردە مەرەقەزکردن مووچەی مانگ ئاب فەرمانبەرەیل.

وەزارەتەگە وت، فەرمانگەی ژمێریاری دەسکردیە وە مەرەقەزکردن مووچەی مانگ ئاب فەرمانبەرەیل، لەدویای تەواوکردن گشت رێکارەیل پەیوەنیدار وە پرۆسەی رێکخسن خەرجکردنەگە.

وەزارەتەگە داوا لە یەکەیل خەرجکردن گشت وەزارەت و پارێزگایەیل و لایەنەیل ناپەیوەنیدار کەێد سەردان فەرمانگەگە بکەن و رێکارەیل خەرجکردن مووچە تەواوبکەن وەرەرد پابەندبوین وە داواکاریەیل خەرجکردن مانگانە.