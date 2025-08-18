دارایی رێنمایی دەرکرد ئەرا مەرەقەزکردن بەرزە مووچە و سەرە مووچەی فەرمانبەرەیل وڵات.. بەڵگە

شفق نيوز- بغداد

وەزارەت دارایی عراق فەرمانیگ فەرمی دەکرد لەبان مەرەقەزکردن بەرزە مووچە و سەرە مووچەی فەرمانبەرەیل وڵات.

لە نیسریایگ فەرمی وەڕێوەبەر گشتی فەرمانگەی بودجەلە وەزارەتەگەوەناو "مەرەقەزکردن بەرزە مووچە و سەرە مووچە" هاتییە، رێنماییەگە دەسکردن وە دەرکردن فەرمان ئیداری ئەرا بەرزەکردن فەرمانبەرەیل گرێدەو و حساوکردن بڕوانامەی خوەنین کە لەوەخت خزمەتکردن وەدەسیهاوردنە، وەپا رێنمایی و یاساگان.

وەزارەتەگە دیاریکرد ، هەوەجەس خشتەی هویرد کلبکرێد کە ڕاپۆرتیگ پەسەنکریاگ وەزیر و ئەندامەیل لیژنەی ناوەندی بگردە خوەی، جویر بڕوانامەی خوەنستن و رەوایی دەرکردن، هەمیش فەرمان کارگێڕی پەیوەس وە حساوکردن وە پشتبەستن بەو داتایەیلە وەرین دیاریکریان.