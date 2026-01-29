‏دارایی دەس وە خەرجکردن مووچەی فەرمانبەرەیل کەێد.. وە چین بەشەو کریەێد

شەفەق نیوز– بەغداد

‏وەزارەت دارایی فیدراڵی، ئمڕوو پەنجشەممە، مەرەقەزکردن مووچەی فەرمانبەرەیل لە دامەزراوەیل دەوڵەت دەسوەپیکەێد، هاوکات وەرد دابەشکردن مووچە وەشیوەی دوو چین بوود.

‏سەرچەوەیگ ئاگادار وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، وەزارەت دارایی دەسکردیە وە مەرەقەزکردن مووچە

‏وە ئەو مەرجەی شایستە داراییەیل وەشیوەی پلەبەندی و یەک لە دویای یەک خەرج بکرێد، ئەوەش وەپای وەردەسبوین (کاش) لە بانکە حکومییەیل.

‏سەرچەوەگە ئاشکرایکرد،خەرجکردنەگە وەشیوەی وەجبەیل بوود، لەوەر سنوورداری سیولەی پویل وەردەس لە ئیرنگە، دیاریکرد مەرەقەزکردن وەردەوام بوود وەپای توانایەیل وەردەس لای بانکەیل لەماوەیل ئایندە.

