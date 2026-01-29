دارایی دەس وە خەرجکردن مووچەی فەرمانبەرەیل کەێد.. وە چین بەشەو کریەێد
شەفەق نیوز– بەغداد
وەزارەت دارایی فیدراڵی، ئمڕوو پەنجشەممە، مەرەقەزکردن مووچەی فەرمانبەرەیل لە دامەزراوەیل دەوڵەت دەسوەپیکەێد، هاوکات وەرد دابەشکردن مووچە وەشیوەی دوو چین بوود.
سەرچەوەیگ ئاگادار وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، وەزارەت دارایی دەسکردیە وە مەرەقەزکردن مووچە
وە ئەو مەرجەی شایستە داراییەیل وەشیوەی پلەبەندی و یەک لە دویای یەک خەرج بکرێد، ئەوەش وەپای وەردەسبوین (کاش) لە بانکە حکومییەیل.
سەرچەوەگە ئاشکرایکرد،خەرجکردنەگە وەشیوەی وەجبەیل بوود، لەوەر سنوورداری سیولەی پویل وەردەس لە ئیرنگە، دیاریکرد مەرەقەزکردن وەردەوام بوود وەپای توانایەیل وەردەس لای بانکەیل لەماوەیل ئایندە.