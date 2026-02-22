‏دارایی دەسکردە مەرەقەزکردن مووچەی فەرمانبەرەیل وڵات ئەرا مانگ شوبات

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏وەزارەت دارایی عراق، ئمڕوو یەکشەممە، مەرەقەزکردن مووچەی فەیمانبەەیل دامودەزگایەیل وڵاتو ئەندامە ئەمنیەیل راگەیان ئەرا مانگ شوبات، دووپاتکرد دەسکردیە وە مەرەقەزکردن تەرخانکریاگ دارایی ئەرا لایەنەیل پەیوەنیدار و ئامادەکاری بەشەوکردنی لەری بانکەیل پشت وەپی بەسریاگ.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، رێکارەیل خەرجکردن لەدویای تەواوکردن داواکاریەیل ئیداری و تەکنیکی تێد ئەرا مسۆگەرکردن کلکردن مووچە وەبان حساو بانکەییەیل فەرمانبەرەیل لە پارێزگا جیاوازەیل.

‏وتیش، فەرمانگەو دامودەزگایەیل هاتێ لە ساعەتەیل ئایندە دەسبکەن وە مەڕەقەزکردن مووچە، وەپای میکانیزمەیل خەرجکردن.

‏

‏