‏دارایی دەسکردە مەرەقەزکردن مووچەی فەرمانبەرەیل وڵات ئەرا مانگ شوبات

2026-02-22T10:23:36+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏وەزارەت دارایی عراق، ئمڕوو  یەکشەممە، مەرەقەزکردن مووچەی فەیمانبەەیل دامودەزگایەیل وڵاتو ئەندامە ئەمنیەیل  راگەیان ئەرا مانگ شوبات، دووپاتکرد دەسکردیە وە مەرەقەزکردن  تەرخانکریاگ دارایی ئەرا لایەنەیل پەیوەنیدار و ئامادەکاری بەشەوکردنی لەری بانکەیل پشت وەپی بەسریاگ.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، رێکارەیل خەرجکردن لەدویای تەواوکردن داواکاریەیل ئیداری و تەکنیکی تێد ئەرا مسۆگەرکردن کلکردن مووچە وەبان حساو بانکەییەیل فەرمانبەرەیل لە پارێزگا جیاوازەیل.

‏وتیش، فەرمانگەو دامودەزگایەیل هاتێ لە ساعەتەیل ئایندە دەسبکەن وە مەڕەقەزکردن مووچە، وەپای  میکانیزمەیل خەرجکردن.

