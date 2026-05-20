دارایی دەسکەێدە مەرەقەزکردن مووچەی مانگ ئایار
شەفەق نیوز ـ بەغدا
وەزارەت دارایی فیدڕالی، ئمڕوو چوارشەممە، دەسکردن وە مەرەقەزکردن مووچەی مانگ ئایار راگەیان.
وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، فەرمانگەی ژمێریاری وەزارەتەگە دەسکرد وە مەرەقەزکردن مووچە لە دویای تەواوکردن رێکارەیل پروسەی رێکخسن گشت مرەقەزکردنەیل.
وەزارەتەگە داوا لە یەکەیل خەرجکردن وەزارەتەیل و لایەنەیل ناپەیوەنیدار و گشت پارێزگایەیل کرد، پابەند بوون وە داواکاریەیل مەرەقەزکردن مانگانە، وەگەرد پابەندبوین وە خشتەی بەشەوکردن مووچەی باو.