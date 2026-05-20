‏دارایی دەسکەێدە مەرەقەزکردن مووچەی مانگ ئایار

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏وەزارەت دارایی فیدڕالی، ئمڕوو چوارشەممە، دەسکردن وە مەرەقەزکردن مووچەی مانگ ئایار راگەیان.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، فەرمانگەی ژمێریاری وەزارەتەگە دەسکرد وە مەرەقەزکردن مووچە لە دویای تەواوکردن رێکارەیل پروسەی رێکخسن گشت مرەقەزکردنەیل.

‏وەزارەتەگە داوا لە یەکەیل خەرجکردن وەزارەتەیل و لایەنەیل ناپەیوەنیدار و گشت پارێزگایەیل کرد، پابەند بوون وە داواکاریەیل مەرەقەزکردن مانگانە، وەگەرد پابەندبوین وە خشتەی بەشەوکردن مووچەی باو.‏

