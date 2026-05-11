دارایی ئامادەکاری کەێد ئەرا سپۆنسەرکرن مووچەیل وەرجە جەژن

شەفەق نیوز - بەغداد

سەرچەوەیگ ئاگادار، رووژ دووشەممە، ئاشکرا کرد کە فەرمانگەی ژمێریاری لە وەزارەت دارایی وەرەو ئەوە چوود کە لە هەفتەی ئایندەو، دەس بکەێد وە رویکردن وەرەو سپۆنسەرکرن مووچەی فەرمانبەرەیل فەرمانگەیل دەوڵەت ئەرا مانگ ئایار ئیسە، لە ئامادەکارییگ ئەرا خەرجکردنی وەرجە هاتن جەژن قوربان.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئی رویکردنە هاوەخت تیەێد وەگەرد نزیکەوبوین جەژن قوربان کە کەفێدە 27 ئی مانگە.

دیاری کرد کە وەزارەت دارایی باوە لەلی لە بوونە و جەژنەیلە ریکارەیل سپۆنسەرکرن مووچەیل زوی بخەێد ئەرا دڵنیابوین رەسینی ئەرا فەرمانبەرەیل وەرجە پشوو فەرمی.