‏دادگای نەینەوا 2 ملیار دینار لە تاوانیگ خەڵەتانن دارایی گلەودەێد

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏دادگای لێکڵینەوەی نەینەا تایوەت وە دۆسیەی دەسپاکی، ئمڕوو دووشەممە، بڕ 2 ملیار دینار عراقی گلەودا لە ئەنجام تاوانیگ خەڵەتانن دارایی.

‏دادگا لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، ئێ بڕ پویلە لە یەکیگ لە کۆمپانیایەیل گلەودریاس کە راپۆرت ساختەی کارخانەی چینەتوی بادوش هاوردبوی وەرانوەر وە وەرگردن خەرجی سزەمەنی زیاتر لە ماوەی تشرین دویەم 2021 تا ئازار2023 کە پیچەوانەی یاسایە.

‏دووپاتکرد تەڵایەیل وەردەوامە، وە سەرپەرشتی دادوەر یەکەم دادگا، ئەرا وەرگردن رێکار یاسایی وەرانوەر کۆمپانیایەیل ترەک کە پیچەوانەی یاسا ریکەن ئەرا دەسکەفتن قازانج نایاسایی، کە زەرد وە دارایی گشتی رەسنێد.

