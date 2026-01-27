‏دادگا لە بەغدا بڕیار زیندانیکردن هەمیشەیی لەبان بازرگانیگ هووشبەری دا

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏ئەنجومەن دادگای باڵا، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان دادگای تاوانەیل کەرخ، سزای زیندانیکردن هەمیشەیی ئەرا سێ بازرگان مادە هووشبەر دەرکرد کە لەناویان زیندانیگ خاوەن ناسنامە بیانییە.

‏وەپای بەیاننامەیگ ئمڕوو وەزارەتەگە بڵاویکردیە، دەسگیریاس وەبان بڕ گەپیگ لە مادەی مەسیل ئەمفیتامین هووشبەر وە زیندانیەیل کە مەبەست فروشتنو بازرگانیکردنی داشتنە.

‏ئاشکرایکرد، سزایەیل وەپای بڕگەیل ماددەی (٢٧/ یەكەم) لە یاسای ماددە هووشبەرەیل و كارتێكەرە عەقڵییەیل شمارە (٥٠)ی ساڵ ٢٠١٧ دەرکیاس، و وە پشت بەسان (٤٧، ٤٨، ٤٩) لە یاسای سزادان.

