دادگا لە بەغدا بڕیار زیندانیکردن هەمیشەیی لەبان بازرگانیگ هووشبەری دا
2026-01-27T09:13:13+00:00
شەفەق نیوز ـ بەغدا
ئەنجومەن دادگای باڵا، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان دادگای تاوانەیل کەرخ، سزای زیندانیکردن هەمیشەیی ئەرا سێ بازرگان مادە هووشبەر دەرکرد کە لەناویان زیندانیگ خاوەن ناسنامە بیانییە.
وەپای بەیاننامەیگ ئمڕوو وەزارەتەگە بڵاویکردیە، دەسگیریاس وەبان بڕ گەپیگ لە مادەی مەسیل ئەمفیتامین هووشبەر وە زیندانیەیل کە مەبەست فروشتنو بازرگانیکردنی داشتنە.
ئاشکرایکرد، سزایەیل وەپای بڕگەیل ماددەی (٢٧/ یەكەم) لە یاسای ماددە هووشبەرەیل و كارتێكەرە عەقڵییەیل شمارە (٥٠)ی ساڵ ٢٠١٧ دەرکیاس، و وە پشت بەسان (٤٧، ٤٨، ٤٩) لە یاسای سزادان.