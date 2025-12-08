دادگای فیدڕاڵی ئەنجام کۆتایی هەڵوژاردنەیل ئەرا پەسەنکردن وەرگرێد
شفق نیوز - بەغدا
کۆمیسیۆن باڵای سەروەخوەی هەڵوژاردنەیل، ئمڕوو دووشەممە، ئەنجام کۆتایی هەڵوژاردن یاسادانان خول شەشەم ئەرا دادگای باڵای ئیتیحادی (بەرزترین دەسەڵات دادوەری لە عراق) کلکرد، وە مەبەست پەسەنکردنی.
ئیەش وەپای لێدوان کوڵیگ رووژنامەوانی هات کە جومانە غەلای قسەکەر کۆمیسیۆنەگە، بڵاوی کرد و ئەرا دەزگایەیل ڕاگەیانن لەناویانیش ئاژانس شفق نیوز بوی.
دەسەی دادوەری هەڵوژاردنەیل لە عراق دویەکە یەکشەممە، گشت تانەیل پێشکەشکریاگ لەبان ئەنجامەیل هەڵوژاردن کە شمارەیان 853 تانە بوی یەکلاییکرد.
گۆڕەپان سیاسی عراق ماوەی چەن رووژیگە ها چەوڕێکردن ئەرا یەکلایکردن دوایین تانەیل پیشکەشکریاگ لە لایەن کۆمیسیۆن هەڵوژاردنەیل لەبان ئەنجام هەڵوژاردن ئەنجومەن نوێنەرەیل ساڵ 2025.
کۆمیسیۆنەگە دەنگدان گشتی و تایبەت لە رووژەیل 9 و 11 تشرین دویەم وەرین، لە چوارچمگ خول شەشەم پەرلەمان عراق ئەنجامدا لە لەدویای ساڵ 2003 دروسبویە لیستە شیعەیل 187 کورسی، لیستە سوننەیل 77 کورسی، لیستە کوردییەیل 56 کورسی.
کۆمیسیۆنەگە راگەیان کە هاوپەیمانی "ئاوەدانکردن و ئەوزەڵداین" وە سەرۆکایەتی محەمەد شیاع سوودانی، پیشکەفتن گەپیگ توومارکرد وە وەدەسهاوردن 1,317,346 دەنگ لە 12 پارێزگا دویای ئەویش، پارت "تەقەدوم" وە سەرۆکایەتی محەمەد حەلبووسی، و دویای ئەویش هاوپەیمانی "دەوڵەت قانون" وە سەرۆکایەتی نووری مالیکی تێد.