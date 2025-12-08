‏دادگای فیدڕاڵی ئەنجام کۆتایی هەڵوژاردنەیل ئەرا پەسەنکردن وەرگرێد

‏شفق نیوز - بەغدا

‏کۆمیسیۆن باڵای سەروەخوەی هەڵوژاردنەیل، ئمڕوو دووشەممە، ئەنجام کۆتایی هەڵوژاردن یاسادانان خول شەشەم ئەرا دادگای باڵای ئیتیحادی (بەرزترین دەسەڵات دادوەری لە عراق) کلکرد، وە مەبەست پەسەنکردنی.

‏ئیەش وەپای لێدوان کوڵیگ رووژنامەوانی هات کە جومانە غەلای قسەکەر کۆمیسیۆنەگە، بڵاوی کرد و ئەرا دەزگایەیل ڕاگەیانن لەناویانیش ئاژانس شفق نیوز بوی.

‏دەسەی دادوەری هەڵوژاردنەیل لە عراق دویەکە یەکشەممە، گشت تانەیل پێشکەشکریاگ لەبان ئەنجامەیل هەڵوژاردن کە شمارەیان 853 تانە بوی یەکلاییکرد.

‏گۆڕەپان سیاسی عراق ماوەی چەن رووژیگە ها چەوڕێکردن ئەرا یەکلایکردن دوایین تانەیل پیشکەشکریاگ لە لایەن کۆمیسیۆن هەڵوژاردنەیل لەبان ئەنجام هەڵوژاردن ئەنجومەن نوێنەرەیل ساڵ 2025.

‏ کۆمیسیۆنەگە دەنگدان گشتی و تایبەت لە رووژەیل 9 و 11 تشرین دویەم وەرین، لە چوارچمگ خول شەشەم پەرلەمان عراق ئەنجامدا لە لەدویای ساڵ 2003 دروسبویە لیستە شیعەیل 187 کورسی، لیستە سوننەیل 77 کورسی، لیستە کوردییەیل 56 کورسی.

‏کۆمیسیۆنەگە راگەیان کە هاوپەیمانی "ئاوەدانکردن و ئەوزەڵداین" وە سەرۆکایەتی محەمەد شیاع سوودانی، پیشکەفتن گەپیگ توومارکرد وە وەدەسهاوردن 1,317,346 دەنگ لە 12 پارێزگا دویای ئەویش، پارت "تەقەدوم" وە سەرۆکایەتی محەمەد حەلبووسی، و دویای ئەویش هاوپەیمانی "دەوڵەت قانون" وە سەرۆکایەتی نووری مالیکی تێد.

