دادگای عراق ئەو کەسەیلە دەسگیرکەن کە وەناو نوسینگەی سەرۆک ئەنجومەن پەیوەنی وە کەسایەتییە سیاسییەگان کردیە
شەفەق نیوز - بەغدا
ئەنجومەن باڵای دادوەری عراق، ئمڕوو پەنجشەممە، دەسگیرکردن چەن کەسیگ راگەیان کە جویر فەرمانبەر نویسینگەی دادوەری فایەق زێدان، سەرۆک ئەنجومەنەگە، خوەیان ناساننە.
لە بەیاننامەیگ ئەنجومەنەگە هاتیە "لەی دویاییە تێبینی کریاس بڕیگ کەس ناو فەرمانبەرەیل نویسینگەی سەرۆک ئەنجومەن باڵای دادوەری وەکارهاوردیە و پەیوەنی وە کەسایەتییە سیاسی و جیوەجیکارەیل کردیە ئەرا وەدەسهاوردن بەرژەوەنی تایوەت".
وەپای بەیاننامەگە "رێکارەیل یاسایی وەرانوەر وە ئەو کەسەیلە گیریاسە وەر و وەلایەن دادگا تایبەتمەنەیل سزا وەبانیان چەسپاس."
ئەنجومەن باڵای دادوەری ئاگادار هاووڵاتیەیل و وەرپرسەیل کەێدکە گرنگی وەی جویرە پەیوەنیەیلە نەیەن و ناوەن راگەیانن ئەنجومەن دادوەری یا نزیکترین دادگای لێکۆڵینەوە ئاگادار بکەن".