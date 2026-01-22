‏دادگای عراق ئەو کەسەیلە دەسگیرکەن کە وەناو نوسینگەی سەرۆک ئەنجومەن پەیوەنی وە کەسایەتییە سیاسییەگان کردیە

‏دادگای عراق ئەو کەسەیلە دەسگیرکەن کە وەناو نوسینگەی سەرۆک ئەنجومەن پەیوەنی وە کەسایەتییە سیاسییەگان کردیە
2026-01-22T09:15:24+00:00

‏شەفەق نیوز - بەغدا

‏ئەنجومەن باڵای دادوەری عراق، ئمڕوو پەنجشەممە، دەسگیرکردن چەن کەسیگ راگەیان کە جویر فەرمانبەر نویسینگەی دادوەری  فایەق زێدان، سەرۆک ئەنجومەنەگە، خوەیان ناساننە.

‏ لە بەیاننامەیگ ئەنجومەنەگە هاتیە "لەی دویاییە تێبینی کریاس بڕیگ کەس ناو فەرمانبەرەیل نویسینگەی سەرۆک ئەنجومەن باڵای دادوەری وەکارهاوردیە و پەیوەنی وە کەسایەتییە سیاسی و جیوەجیکارەیل کردیە ئەرا وەدەسهاوردن بەرژەوەنی تایوەت‏".

‏وەپای بەیاننامەگە "رێکارەیل یاسایی وەرانوەر وە ئەو کەسەیلە گیریاسە وەر و وەلایەن  دادگا تایبەتمەنەیل سزا وەبانیان چەسپاس."

‏ئەنجومەن باڵای دادوەری ئاگادار هاووڵاتیەیل و وەرپرسەیل کەێدکە گرنگی وەی جویرە پەیوەنیەیلە نەیەن  و ناوەن راگەیانن   ئەنجومەن دادوەری یا نزیکترین دادگای لێکۆڵینەوە ئاگادار بکەن".

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon