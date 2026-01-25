‏دادگای عراق میوانداری گردەوبوین تایبەت وە دەسگیرکریاگەیل داعش کەێد کە لە سووریاو هاتنە

‏شەفەق نیوز - بەغدا

‏ئەنجومەن باڵای دادوەری، ئمڕوو یەکشەممە، میوانداری گردەوبوین هاوبەش کرد وەرد دادوەرەیل، وەزیر ناوخوەی، وەزیر داد و دەزگا ئەمنییە پەیوەندیدارەیل.

‏فایەق زێدان، سەرۆک ئەنجومەنەگە، لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز دووپاتکرد لەبان گرنگی هەماهەنگی ناوەین ئەنجومەن باڵای دادوەری، وەزارەتەیل ناوخوەی و داد، و دەزگا ئەمنییە پەیوەندیدارەیل ئەرا ئەنجامدان لێکۆڵینەوە و دادگاییکردن ئەو دەستگیرکریاگەیلە توومەتبارن وە تیرۆر، کە لە بنکەیل دەسوەسەرکردن لە سووریا کلکریانە، وەپای یاسا کاروەپیکردن عراق و رەچاوکردن پەیمانە ناودەوڵەتیەیل.

‏وەپای بەیاننامەگە، گردەوبوینەگە هەریەکە لە وەزیر ناوخوەی، وەزیری داد، بریکار هەواڵگری ناوخوەی، بریکار دەزگای ئاسایش نیشتمانی، بریکار دەزگای هەواڵگری، نوێنەر فەرماندەیی ئۆپراسیۆنە هاوبەشەیل، وەڕێوەبەرایەتی هەواڵگری سەربازی، جێگر سەرۆک داواکاری گشتی، سەرۆک دەستە سەرپەرشتیاری دادوەری، سەرۆک دادگای تێهەڵچگن بەغدا/ کەرخ و سەرۆک ناوەندی نیشتمانی ئەرا دەسمیەتی دادوەری ناودەوڵەتی گردوێدەو.

