دادگای عراقی فەرمان دەسگیرکردن "ئەبو درع" دەرکەێد (بەڵگەنامە)

شەفەق نیوز - بەغداد

دادگای لێکۆڵینەوەی ناوەندی لە بەغداد، ئمڕوو سێشەممە، فەرمانیگ دەسگیرکردن ئەو کەسە کە ناوی ئیسماعیل حافز عەبد عەلی لامییە دەرکرد، کە ناسریاس وە "ئەبو درع"، ئەوەیش لە بنەمای سکاڵایگ فەرمی کە ئەمینداریەتی بەغداد پیشکەشی کرد. نوێنەر یاسایی ئەرا ئەمینداریەتییەگە وت: توومەتەگە لەبان پەلاماردان باڵەخانەی فەرمانگەی عەقار سەروە ئەمینداریەتییەگە لەلایەن "ئەبو درع"، و هەڕەشەکردن لە هاووڵاتییەیل و کارمەنەیل و ئەندامەیل پاسەوانی ئەمنی دەرچگە، وە ئامانج ناچارکردنیان لەبان چەسپانن یەکیگ لە زیادکردنەیلە ئەرا بەرژەوەنی خوەی.

وەگورەی بەڵگەنامەیلە، دادگا فەرمان دەسگیرکردن دەرکرد لە بنەمای فەرمان ماددەی (430) لە یاسای سزایەیل عراقی پەیوەندیدار وە تاوان هەڕەشەکردن، وەختیگ دادوەری لێکۆڵینەوە نەبیل کەریم حەسوون دەسەڵات دا وە گشت ئەندامەیل دەسگیرکردن دادوەری و کارمەنەیل پولیس ئەرا جیوەجیکردن فەرمان دەسگیرکردنەگە لەبان توومەتبارەگە.

ئی ریکارە دۊای چەن رووژیگ تیەێد لە بڵاوبوین پارچە ڤیدیۆیگ کە نیشان کەسەیلیگ دەێد کە باوەڕ کریەێد لە کەسوکارەیل "ئەبو درع"ن لەناو باڵەخانەی ئەمینداریەتییەگە، و ئەوان هەڕەشەیل و قسەی خراو نەتەوەیی وە کارمەنیگ کەن کە رازی نەوی کاریگ ئەرایان جیوەجی بکەێد، کە یەیش بویە هووکار شەپۆلیگ تویڕەیی فراوان لەناو سۆشیال میدیا.

"ئەبو درع" هەژمار کریەێد وە یەکیگ لە کەسایەتییە مشتومڕاویەیل کە ناوی پەیوەندیدار بوی وە رویداوەیل تونی مەزهەبی کە عراق دۊای ساڵ 2005 وەخوەی دیەی،کە کەفتە وەر توومەتەیلیگ وەرین وە بەشداریکردن لە پرۆسەیل کوشتن و کووچکردن زوورەملی وەرجە چەن ساڵیگ لە دەرکەفتن ریخریاگ داعش لە ساڵ 2014.