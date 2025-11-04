دادگای عراقی سزای پەنج ساڵ زیندانیکردن ئەرا زیندانیگ دەرکرد لەوەر کارەیل نوشتە و جادوو
شەفەق نیوز ـ بەغدا
ئەنجومەن دادگای باڵای عراق، ئموو سێشەممە، خەوەردا دادگای لق حلە، سزای تونیگ ماوەی پەنج ساڵ زیندانی ئەرا زیندانیگ دەرکرد لەوەر کارەیل نووشتە و جادوو لەبان تووڕە کومەڵایەتیەیل.
وەپای بەیاننامەیگ ئەنجومەنەگە، زیندانیەگە شمارەیگ کارە نووشتە و جادوو ئەنجامدایە ئەرا کەسەیلیگ ناو پارێزگای بابل و وەپای بڕگە سزاکەیل مادی 456 /1/أ لە یاسای سزاداین سزادریا.
دیاردەی نووشتە و جادوو تەنیا کاریگ کەسی نییە کە وە شاریاگی ئەنجامدرێد، بەڵکم بویەسە بەشیگ لە دیاردەیل کە هەرەشە وەبان ئارامی بڕیگ خێزانەیل ناو کۆمەڵگە کەێد، و هەرشە لە هەڵخەلەتانن ئەو کەسەکەێد کە بویەسە قوربانی، جادووبازەیل پەیمانەیل دروکانی دەن لە چارەسەرکردن گیچەڵەیل سۆزداریان یا تەندروسی یا کۆمەڵایەتی وەرانوەر بڕە پویل گەپیگ.