‏دادگای عراقی سزای پەنج ساڵ زیندانیکردن ئەرا زیندانیگ دەرکرد لەوەر کارەیل نوشتە و جادوو

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏ئەنجومەن دادگای باڵای عراق، ئموو سێشەممە، خەوەردا دادگای لق حلە، سزای تونیگ ماوەی پەنج ساڵ زیندانی ئەرا زیندانیگ دەرکرد لەوەر کارەیل نووشتە و جادوو لەبان تووڕە کومەڵایەتیەیل.

‏وەپای بەیاننامەیگ ئەنجومەنەگە، زیندانیەگە شمارەیگ کارە نووشتە و جادوو ئەنجامدایە ئەرا کەسەیلیگ ناو پارێزگای بابل و وەپای بڕگە سزاکەیل مادی 456 /1/أ لە یاسای سزاداین سزادریا.

‏دیاردەی نووشتە و جادوو تەنیا کاریگ کەسی نییە کە وە شاریاگی ئەنجامدرێد، بەڵکم بویەسە بەشیگ لە دیاردەیل کە هەرەشە وەبان ئارامی بڕیگ خێزانەیل ناو کۆمەڵگە کەێد، و هەرشە لە هەڵخەلەتانن ئەو کەسەکەێد کە بویەسە قوربانی، جادووبازەیل پەیمانەیل دروکانی دەن لە چارەسەرکردن گیچەڵەیل سۆزداریان یا تەندروسی یا کۆمەڵایەتی وەرانوەر بڕە پویل گەپیگ.

‏

‏