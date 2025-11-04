‏دادگای عراقی سزای پەنج ساڵ زیندانیکردن ئەرا زیندانیگ دەرکرد لەوەر کارەیل نوشتە و جادوو

‏دادگای عراقی سزای پەنج ساڵ زیندانیکردن ئەرا زیندانیگ دەرکرد لەوەر کارەیل نوشتە و جادوو
2025-11-04T08:54:46+00:00

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏ئەنجومەن دادگای باڵای عراق، ئموو سێشەممە، خەوەردا دادگای لق حلە، سزای تونیگ ماوەی پەنج ساڵ زیندانی ئەرا زیندانیگ دەرکرد لەوەر کارەیل نووشتە و جادوو  لەبان تووڕە کومەڵایەتیەیل.

‏وەپای بەیاننامەیگ ئەنجومەنەگە، زیندانیەگە شمارەیگ کارە نووشتە و جادوو ئەنجامدایە ئەرا کەسەیلیگ ناو پارێزگای بابل و وەپای بڕگە سزاکەیل مادی 456 /1/أ لە یاسای سزاداین سزادریا.

‏دیاردەی نووشتە و جادوو تەنیا کاریگ کەسی نییە کە وە شاریاگی ئەنجامدرێد، بەڵکم بویەسە بەشیگ لە دیاردەیل کە هەرەشە وەبان ئارامی بڕیگ خێزانەیل ناو کۆمەڵگە کەێد، و هەرشە لە هەڵخەلەتانن ئەو کەسەکەێد کە بویەسە قوربانی، جادووبازەیل پەیمانەیل دروکانی دەن لە چارەسەرکردن گیچەڵەیل سۆزداریان یا تەندروسی یا کۆمەڵایەتی وەرانوەر بڕە پویل گەپیگ.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon