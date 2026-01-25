‏دادگای عراق سزای لەسێدارەداین ئەرا 8 بازرگان هووشبەرەیل دەرکەێد

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏دادگای تاوانەیل ناوەندی، ئمڕوو یەکشەممە، سزای لەسێدارەدان ئەرا هەشت تاوانبار دەرکرد، وە مدوو تێوەگلیانیان لە تاوان بازرگانیکردن وە ماددەی هووشبەر.

‏ئەنجومەن باڵای دادوەری لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "لە وەخت دەستگیرکردن تاوانبارەیل، بڕ 600 هەزار حەب هووشبەر لە جورەیل (ئەمفیتامین و کافایین) وەپیانگیریاس."

‏دیاریکرد "سزاگە وەپای بڕگە ماددەی 27/ یەکەم لە یاسای ماددە هۆشبەرەیل و کارتێکەرە عەقڵییەیل (شمارە 50ی ساڵ 2017) و وە پشتبەسان وە ماددەیل بەشدارییکردن (47، 48، و 49) لە یاسای سزادان دەرچگە".

‏جیباسە، وەزارەت ناوخوەی عراق لە 25ی تشرین دویەم 2025 راگەیان کە توەنستنە 1200 تووڕ ناوخوەیی و ناودەوڵەتی بازرگانیکردن وە ماددەی هۆشبەر پویچەوبکەن، و دەسبگرن وەبان زیاتر لە 14 تۆن ماددەی هووشبەر جوراوجویر، یەیش لە ماوەی سێ ساڵ تەمەن حکومەتەگەی محەمەد شیاع سودانی.

