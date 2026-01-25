دادگای عراق سزای لەسێدارەداین ئەرا 8 بازرگان هووشبەرەیل دەرکەێد
شەفەق نیوز ـ بەغدا
دادگای تاوانەیل ناوەندی، ئمڕوو یەکشەممە، سزای لەسێدارەدان ئەرا هەشت تاوانبار دەرکرد، وە مدوو تێوەگلیانیان لە تاوان بازرگانیکردن وە ماددەی هووشبەر.
ئەنجومەن باڵای دادوەری لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "لە وەخت دەستگیرکردن تاوانبارەیل، بڕ 600 هەزار حەب هووشبەر لە جورەیل (ئەمفیتامین و کافایین) وەپیانگیریاس."
دیاریکرد "سزاگە وەپای بڕگە ماددەی 27/ یەکەم لە یاسای ماددە هۆشبەرەیل و کارتێکەرە عەقڵییەیل (شمارە 50ی ساڵ 2017) و وە پشتبەسان وە ماددەیل بەشدارییکردن (47، 48، و 49) لە یاسای سزادان دەرچگە".
جیباسە، وەزارەت ناوخوەی عراق لە 25ی تشرین دویەم 2025 راگەیان کە توەنستنە 1200 تووڕ ناوخوەیی و ناودەوڵەتی بازرگانیکردن وە ماددەی هۆشبەر پویچەوبکەن، و دەسبگرن وەبان زیاتر لە 14 تۆن ماددەی هووشبەر جوراوجویر، یەیش لە ماوەی سێ ساڵ تەمەن حکومەتەگەی محەمەد شیاع سودانی.